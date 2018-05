Der Hersteller Dynavox hat sich (sehr) bezahlbares HiFi auf die Fahnen geschrieben – vom Röhrenverstärker bis zum Transistor-Amp und vom D/A-Wandler bis zum Lautsprecher: das Portfolio ist recht beachtlich.

Mit dem kompakten Stereovollverstärker VT-80 gibt es nun Zuwachs in der Verstärkerfamilie. Laut Pressemitteilung bietet er eine „klangvolle Allround-Lösung fürs Zuhause“. Das Gerät kommt mit zwei Hochpegeleingängen (Cinch), einem Bluetooth-Empfänger sowie einem USB-Anschluss und einem SD-Karten-Slot für das Abspielen von Datenträgern.

Zwei Lautsprecherpaare lassen sich anschließen, sie können alternativ oder gleichzeitig betrieben werden. Der Hersteller gibt die Musikausgangsleistung mit 160 Watt an 4 Ohm an – die Sinusleistung wird nicht genannt. Eine Klangregelung, ein Vorstufenausgang sowie ein Kopfhöreranschluss (Stereo-Miniklinke) sind ebenfalls an Bord.

Preis Dynavox VT-80: 119,50 Euro

Kontakt

SINTRON Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229 - 18 29 98

E-Mail: info@sintron.de

Web: www.dynavox-audio.de