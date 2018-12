Fast wie früher, nur technisch auf dem neuesten Stand: Mit dem Schallplattenspieler CS 460 bringt der Hersteller Dual ein wenig Vintage-Feeling in die Wohnstube. Es handelt sich nämlich dabei nicht nur um einen Vollautomaten, der Plattenspieler kommt auch mit einem echten Holzchassis – erhältlich in Strukturlack Schwarz, Schwarz Hochglanz, Nussbaum oder Makassar – und einer schwimmend gelagerten Mechanik. Eben genau so, wie man es aus den Siebziger-Jahren kennt.

Der Kardan-Tonarm bietet eine masselose Auflagekraft-Einstellung durch eine hochpräzise Torsionsfeder. Der verwindungssteife Tonarmkopf besteht aus Carbon-Fiber und verfügt über eine Halbzoll-Befestigung. Selbstverständlich ist neben der Auflagekraft auch das Antiskating einstellbar.

Der Dual CS 460 wird von einem geschliffenen Flachriemen angetrieben, der Gleichstrommotor besitzt eine elektronische Drehzahlregelung. Für ein sicheres Aufsetzen verfügt der Tonarmlift über eine Viskositätsdämpfung.

Damit nicht genug: Als besonderes Feature kann dieser Dreher sogar alte Vinylschätzchen mit 78 Umdrehungen pro Minute abspielen.

Standardmäßig wird der Dual CS 460 mit dem MM-Tonabnehmer OM 10 aus dem Hause Ortofon ausgeliefert. Auf Wunsch ist das Modell in Strukturlack-Schwarz optional mit eingebautem Phonovorverstärker erhältlich.

Preise:

Dual CS 460: 599 Euro

Dual CS 460 (mit Phonovorverstärker): 659 Euro

Kontakt

Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229–182931

E-Mail: info@sintron.de

Web: www.sintron-audio.de