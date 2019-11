Der Black Friday nähert sich mit großen Schritten – mit von der Partie ist auch der deutsche Traditionshersteller Canton, der seine Online Exklusiv-Lautsprecher ins Spiel bringt, also jene per se schon interessant kalkulierten Produktreihen, die nicht über den Fachhandel, sondern “direkt” per Onlinebestellung oder in den Showrooms in Weilrod oder Hamburg erhältlich sind.

Zu alledem gehört eine Vielzahl von Lautsprechern und Zubehörteilen – vom Kompaktlautsprecher über komplette 5.1-Heimkinosets bis hin zu Aktivlautsprechern, Subwoofern, Kabeln und Lautsprecherständern.

Am Black Friday – also am 29. November 2019 – werden die Preise der Online-Exklusiv-Lautsprecher und -Zuberhörteile mit 11 Prozent Rabatt versehen. Alles, was Sie tun müssen, ist pünktlich am 29.11. online zu shoppen und den Gutscheincode BLACKDEAL19 beim Bestell- beziehungsweise Bezahlprozess einzugeben.

Canton BLACK DEAL 2019:

11 % Rabatt am 29.11.2019

Online-Exklusiv-Lautsprecher & Zubehör: www.canton.de/de/online-exklusiv

Gutscheincode: BLACKDEAL19

