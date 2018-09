Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin hat Canton zahlreiche Neuerungen vorgestellt, unter anderem eine Neuauflage der beliebten Vento-Lautsprecherserie. Modernisiert wurden die drei Standlautsprecher 896, 886 und 876 sowie der Center 866 und die kompakten 836, 826 und 816. Sie alle tragen im Namen nun das Suffix „.2“ – so wird aus der 896 die 896.2 etc.

Neben einem „erstklassigen Hochtonsystem“, so die Pressemitteilung, mit Keramik- und Titanium-Membranen warte die neue Lautsprecher-Serie mit modernen schraubenlosen Diamond-Cut-Aluminiumringen auf. Die großen Standmodelle sind, um eine amtliche Wiedergabe der tiefen Frequenzen sicherzustellen, mit Double-Cone-Membranen mit durchgängiger Membranfläche ausgestattet.

Außerdem spendierte Canton seiner Vento-Neuauflage mehr Gehäusevolumen mit einer kräftiger werdenden Taille der Bugform – das soll für einen größeren und mächtigeren Klang bürgen. Hinzu kommen weiterhin schwarze Spacer in Kegelform und eine neuartige Sockelkonstruktion mit, so Canton, „eleganter Fase im Sockel“.

Die Canton Vento .2-Serie ist in den Farben Schwarz und Weiß im Hochglanz-Finish erhältlich; die Canton Vento 896.2 und 886.2 gibt’s zusätzlich auch in der Farbe „Kirsch“.

Die Preise der neuen Canton Vento .2-Serie:

Standlautsprecher:

Canton Vento 896.2: ab 3.498 Euro

Canton Vento 886.2: ab 2.898 Euro

Canton Vento 876.2: 2.498 Euro

Kompaktlautsprecher:

Canton Vento 836.2: 1.338 Euro

Canton Vento 826.2: 1.138 Euro

Canton Vento 816.2: 958 Euro

Center (Stückpreis): Canton Vento 866.2: 1.049 Euro

Kontakt

Canton Elektronik GmbH

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: www.canton.de