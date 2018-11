Aller guten Dinge sind drei: Nach dem bereits im Juli an den Start gebrachten Vollverstärker Cambridge Edge A sind nun auch der Cambridge Edge NQ (Vorverstärker mit Netzwerkplayer) und Cambridge Edge W (Endstufe) im ausgesuchten Fachhandel erhältlich. Die drei Geräte bilden aktuell die Referenzreihe des in London beheimateten Traditionsunternehmens mit seinen zurzeit 20 Audio-Ingenieuren im Team.

Der Cambridge Edge NQ verarbeitet die ihm zugeführten Signale bis zu 32 Bit/384 kHz oder DSD 256, wobei seinem Eigner eine große Anzahl Türchen offen stehen: S/PDIF (elektrisch + optisch), USB oder Ethernet sind ebenso möglich wie kabellose Verbindungen via Bluetooth (4.1, aptX und aptX HD) oder AirPlay. Cloudseitig lassen sich Spotify und – natürlich inklusive der HiRes-Streaming-Angebote – Qobuz anzapfen. Der mit einem eigenentwickelten Streaming-Modul aufwartende Cambridge Edge NQ ist zudem „Roon Ready“ und bietet darüber hinaus eine integrierte Google-Chromecast-Funktionalität. Die Bedienung des Cambridge Edge NQ erfolgt durch die neue „Edge-App“ für Mobilgeräte.

Die Endstufe Cambridge Edge W gibt sich sozusagen reduced to the max: „Die Ingenieure von Cambridge Audio hatten bei der Entwicklung dieses Kraftpakets völlig freie Hand und reduzierten für maximale Klangtreue die Anzahl der verwendeten Komponenten auf ein Minimum“, so der Hersteller. Gerademal 14 Bauteile würden den Signalweg des Cambridge Edge W bevölkern. Symmetrisch gespiegelte Ringkerntransformatoren und das Cambridge-spezifische Schaltungsdesign, das die Vorteile von Class-A- und Class-AB-Verstärkern vereinen soll, zählen zu den weiteren Besonderheiten. „Wer hier den Regler aufdreht, erlebt ein Spektakel“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Das klingt doch schon mal gut.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Cambridge Edge NQ wird mit 4.000 Euro angegeben. Die Edge-W-Stereo-Endstufe ist für 3.000 Euro zu haben. Der Edge A wechselt nach wie vor für 5.000 Euro seinen Besitzer.

Kontakt

Cambridge Audio

Alter Wandrahm 15

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 947 92800

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/deu/de