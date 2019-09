Der kanadische Hersteller Bryston stellt mit dem BDA-3.14 einen Multifunktions-DAC-Netzwerkspieler mit Lautstärkeregelung vor. Der Player bietet den Zugriff auf netzwerkfähige Speicher- und USB-Laufwerke sowie auf Streaming-Dienste wie Qobuz, Tidal, Roon und natürlich Internetradio.

Bemerkenswert ist die Anschlussvielfalt: Der Bryston BDA-3.14 kommt – neben einer Ethernetbuchse – mit zehn Digitaleingängen in allen relevanten Anschlussvarianten: 4 x HDMI, 1x AES/EBU-XLR, 2 x USB, je 1 x S/PDIF optisch, koaxial und BNC). Der interne Streamingplayer und der DAC kommunizieren über das I2S-Protokoll, wobei Daten und Taktinformationen auf separaten Wegen laufen.

Der DAC kann PCM-Material bis 384 kHz/32-bit verarbeiten und DSD bis zu DSDx4 (11.2 Mbit). Eine von Bryston entwickelte ultrapräzise Re-Clocking-Schaltung soll eventuellen Jitter quasi vollständig eliminieren. Jedes Format wird in der nativen Auflösung verarbeitet, wodurch – so die Pressemitteilung – absolute bitperfekte Signale bis hin zu den analogen Ausgängen erhalten bleiben sollen. Die Analogsektion des Bryston BDA-3.14 sei vollständig diskret und ohne integrierte Schaltungen aufgebaut, so die Pressemitteilung weiter.

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen Bryston-Rezensionen!

PPS: Gerade läuft sich die neue Endstufe Bryston 3B³ in unserem Hörraum warm – den entsprechenden Bericht veröffentlichen wir demnächst, stay tuned…

Preis Bryston BDA-3.14 DAC/Streamer: 4.900 Euro

