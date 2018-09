Die Kabelmanufaktur JIB-Germany hat eine neue Kabelfamilie namens Boaacoustic Blueberry entwickelt: In Ergänzung zu den bestehenden Serien „Kupfer“ und „Silber“ (siehe unsere Kabeltests) lag der Entwicklungsfokus hier auf „performante Signal-, Lautsprecher- und Netzkabel für HiFi-Einzelkomponenten, die sich in Systempreisen von unter 10.000 Euro bewegen“, so die aktuelle Pressemitteilung zur neuesten Kabellinie. Dieses Marktsegment sei technisch bereits hochambitioniert, aber zugleich deutlich preissensibler als das nach oben hin offene High-End-Segment.

Für die Herstellung der mehrlitzigen Innenleiterstrukturen der neuen Boaacoustic-Blueberry-Serie werden hochwertige Kupfermaterialien (6N bzw. 4N) verwendet, so JIB Germany, und zum Schutz gegen Umwelteinflüsse – wie etwa durch Sauerstoff ausgelöste Oxidation – die Verbindungsbereiche von Innenleiter und Stecker mit „dem bewährten JIB-Umspritzungsverfahren zuverlässig versiegelt“. Hierdurch erhielten die Kabel zudem eine stabile und langlebige Zugentlastung. Die Kontaktflächen der Blueberry-Stecker wurden mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

Die neuen Boaacoustic-Blueberry-Kabelmodelle sind dank eines durchgängigen Designs leicht zu erkennen: Ein blau-schwarzer Baumwollgewebe-Überzug trifft auf weiße Endstecker.

Zum Marktstart der neuen Boaacoustic-Blueberry-Serie im Oktober/November 2018 werden zunächst folgende Kabelmodelle verfügbar:

Boaacoustic Blueberry optisch (Toslink): ab 80 Euro/1 m

Boaacoustic Blueberry cinch2 (NF-Signalkabel): ab 150 Euro/1 m

Boaacoustic Blueberry xlr (NF-Signalkabel): ab 200 Euro/1 m

Boaacoustic Blueberry schuko (Netzkabel): ab 250 Euro/1 m

Boaacoustic Blueberry passend (Lautsprecherkabel): ab 300 Euro/1,5 m

Weitere Standardlängen sind erhältlich.

Kontakt

JIB-Germany

Am Großen Rohrpfuhl 25

12355 Berlin



Telefon: +49(0)3379 - 590 33 87

E-Mail: kontakt@jib-germany.de

Web: www.jib-germany.de