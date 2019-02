Der Hersteller Beyerdynamic wendet sich mit seinem neuen Produkt, dem Xelento wireless, klar an den ambitionierten und anspruchsvollen Unterwegs-Hörer. Dieser In-Ear-Kopfhörer wird in Heilbronn von Hand gefertigt und stelle, so die Pressemitteilung, ein „echtes Schmuckstück für den Musikgenuss“ dar.

Wie auch in anderen Erfolgsmodellen des Herstellers kommen beim Beyerdynamic Xelento wireless die hauseigenen Tesla-Treiber zum Einsatz: Sie verfügen im Fall des Xelento wireless über winzige, aber dennoch starke Magnete und besonders feine Schwingspulen, was zu hoher Impulstreue, Transparenz und Ausgewogenheit des Klangbilds beitrage, so die Heilbronner.

Doch nicht nur die Hardware sei außerordentlich: Mit der implementierten Klang-Personalisierungs-Technologie Mosayc by Mimi Defined – bereits von den Bluetooth-Hörern Aventho wireless und Amiron wireless bekannt – lässt sich der Klang nach einem kurzen Hörcheck an die individuellen Besonderheiten des Gehörs anpassen. Das alles ist möglich über die kostenlose App Beyerdynamic MIY, welche die Settings nach dem Test im Kopfhörer selbst speichert.

Der Kopfhörer unterstützt den aptX-HD-Codec. Damit sollen 24-Bit-Signale in voller Auflösung übertragen werden. Es besteht aber auch Kompatibilität zum aptX- und AAC-Standard, sodass jedes gängige Bluetooth-Abspielgerät mit dem Beyerdynamic Xelento wireless genutzt werden kann.

Mit im Paket sind natürlich auch eine Fernbedienung und ein integriertes Mikrofon. Der Akku gestattet laut Pressemitteilung bis zu zu acht Stunden Spielzeit, er wird per USB aufgeladen. Übrigens: Ein Kabel wird mitgeliefert, sodass der Kopfhörer bei leerem Akku auch kabelgebunden genutzt werden kann. Ebenfalls im Lieferumfang des Beyerdynamic Xelento wireless enthalten sind anatomisch geformte Ohrpassstücke in sieben verschiedenen Größen sowie Formschaum-Aufsätze von Comply.

Der Beyerdynamic Xelento wireless ist ab sofort im Fachhandel sowie im Onlineshop von Beyerdynamic erhältlich.

Preis Beyerdynamic Xelento wireless In-Ear-Kopfhörer: 1.199 Euro

Kontakt

beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: www.beyerdynamic.de