Im Westen was Neues: Nachdem in den letzten anderthalb Jahren pandemiebedingt ein großer Teil der Handelsaktivitäten ins Internet verlagert wurde, was auch die HiFi-Branche einschloss, kündigen Focal und Naim nun eine neue Handelskooperation an: Auf dem Berliner Kurfürstendamm wurde jüngst ein gemeinsamer Flagship Store eröffnet.

Focal und Naim: Berliner Flagship Store

Der 220 Quadratmeter große Store wird betrieben von der Vervent Audio Group, unter deren Dach die Marken Focal und Naim vereint sind. Es ist übrigens nicht der erste Store dieser Art, sondern inzwischen der elfte – weitere Stores finden sich beispielsweise auch in Sydney, Seoul, Cannes und Prag.

In dem Store werden ganz unterschiedliche Interessen bedient: So gibt es nicht nur einen Stereo-Hörraum, sondern auch einen Heimkinosaal, eine Kopfhörer-Bar und eine Schallplattenabteilung, die in Kooperation mit dem Kulturkaufhaus Dussmann bestückt wird. Künftig sollen hier sogar vor Ort Platten gepresst werden können.

Ein Team von sieben Fachleuten wird die Besucher und potenzielle Kunden vor Ort sachkundig beraten.

Die Anschrift:

Focal Powered by Naim Berlin

Kurfürstendamm 151

10709 Berlin

Kontakt

Focal Naim Deutschland GmbH

Hainbuchenweg 14–18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105-7705-0

E-Mail: info@focal-naim.de

Web: https://www.focal.com/de