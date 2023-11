Sie haben ein Herz für Schallplatten und analoges HiFi? Dann freuen Sie sich auf die Veranstaltung Bamberger Analogtage, die der Fränkische Lautsprecher-Vertrieb (FLSV) am 1. und 2. Dezember 2023 ausrichtet. Hier gibt’s spannende Vinyldreher in Aktion zu sehen – und natürlich zu hören.

Der Fränkische Lautsprecher-Vertrieb lädt zu den Bamberger Analogtagen

Oben im Teaserbild sehen Sie den Designplattenspieler „The Dark Side Of The Moon“ von Pro-Ject, benannt nach dem Kultalbum von Pink Floyd. Dieser Plattenspieler ist ebenso in der Vorführung wie das Masterdeck von MoFi. Der 20 Kilogramm schwere Dreher ist ein riemengetriebenes Masselaufwerk mit Hybrid-Kardan-Tonarm und bürstenlosem 3-Phasen-Gleichstrommotor.

Außerdem wird es auf der Veranstaltung zugunsten des Bamberger Kinderschutzbundes eine Versteigerung geben – und zwar kommt ein „in Europa einmaliger“ und nagelneuer Plattenspieler unter den Hammer („Pro-Ject Guns n‘ Roses“).

Weiterhin kündigt der Veranstalter eine der „bestklingenden High-End-Anlagen im vierstelligen Preisbereich“ an – und wer sich mit neuem Vinyl eindecken möchte, kann in Bamberg zuschlagen. „Aber in erster Linie steht die Musik und das Musikhören sowie das Gespräch mit Gleichgesinnten im Vordergrund“, so Michael Munk, der Inhaber von FLSV. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt.

Wann?

1. Dezember 2023, 10 – 18 Uhr

2. Dezember 2023, 10 – 16 Uhr

Kontakt

Fränkischer Lautsprecher-Vertrieb

Innere Löwenstraße 6

96047 Bamberg



Telefon: +49(0)951-21199

E-Mail: munk@flsv.de

Web: https://flsv.de/