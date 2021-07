Der österreichische Hersteller Ayon Audio, hierzulande vertrieben durch Audium, stellt mit dem Ayon Scorpio II eine verbesserte Variante des Vollverstärkers Scorpio vor. Er ist als rein analoger Amp erhältlich, auf Wunsch aber auch mit einem optionalen Digitalboard.

Ayon Audio Scorpio II: Technik

Der Ayon Scorpio II kann mit verschiedenen Röhren betrieben werden (KT150, KT88 und EL34) und wahlweise im Trioden- oder Pentodenmodus gefahren werden. Von Bestückung und Modus abhängig ist natürlich die Wattleistung. Mit der KT150 im Pentodenmodus sind bis zu 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm möglich. Ab Werk ist der Amp mit vier Hochpegeleingängen ausgerüstet. Neu gegenüber der Vorgängerversion sind unter anderem die verbesserten Ausgangsübertrager, die bisher nur in der größeren Ayon-Geräten zum Einsatz kamen – und nun ebenfalls in schicken „Chromtöpfen“ residieren.

Damit das Tuberolling möglichst wenig Arbeit bereitet, verfügt der Ayon Scorpio II über eine mikroprozessorgesteuerte Einmessautomatik. Auf Knopfdruck justiert diese den Bias aller Röhren, was gegenüber einer einfachen Auto-Bias-Schaltung klangliche Vorteile mit sich bringe, heißt es bei Ayon Audio.

Das optionale Digitalboard kann PCM-Dateien bis 32 Bit / 384 kHz sowie DSD256 verarbeiten. Es handelt sich allerdings um einen reinen USB-DAC, Verbindung per S/PDIF koaxial/optisch ist nicht möglich.

Ebenfalls optional gegen Aufpreis von 100 Euro erhältlich ist eine Fernbedienung.

Preis Ayon Audio Scorpio II: ab 3.995 Euro

Kontakt

AUDIUM / Visonik

Catostraße 7b

12109 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-613 47 40

E-Mail: kontakt@audium.com

Web: https://www.audium.com/