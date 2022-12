Musikfotografie von Neal Preston im Auditorium Hamburg

Der 1952 in Los Angeles geborene Fotograf Neal Preston hat wohl so ziemlich jede relevante Rock- und Pop-Ikone vor seinem Objektiv gehabt. Nun gibt es beim HiFi-Fachhändler Auditorium in Hamburg eine spannende und sehenswerte Werkschau mit legendären Fotografien.

Neal Preston: Starfotograf „ganz nah dran“

Queen, Led Zeppelin, The Who und viele mehr: Neal Preston hat in den rund 50 Jahren seiner Karriere zahlreiche wichtige Bands und Musiker portraitiert. Es heißt, sein Archiv fasse mehr als 100.000 Fotografien und sei eines der bedeutendsten der Musikindustrie. Der HiFi-Fachhändler Auditorium mit Sitz in Hamburg ist ab dem 8. Dezember Gastgeber der Ausstellung „In the Eye of the Rock’n’Roll-Hurricane“.

Noch bis zum 21. Januar 2023 können Besucherinnen und Besucher in Erinnerungen schwelgen und die schön ausgestellten Bilder bewundern. Für die Ausstellung zeichnet die Limelight Gallery verantwortlich, eine Tochter des Unternehmens Lightpower, deren Mitarbeiter mit Blick auf Fragen und Geschichten zu den Bildern gerne Auskunft geben. Übrigens: Die Erlöse der Verkäufe von Fine Art Prints und Büchern sollen, so die Pressemitteilung, an wohltätige Stiftungen innerhalb der Eventbranche ausgekehrt werden.

Die Ausstellungsreihe beginnt mit einer Auftaktveranstaltung am 8. Dezember um 19 Uhr.

Kontakt

Auditorium Hamburg

Poggenmühle 1

20457 Hamburg

Deutchland

Telefon: +49(0)40 300923180

E-Mail: shop@auditorium.de

Web: https://www.auditorium.de/auditorium/standorte/hamburg/