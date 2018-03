Der japanische Hersteller Audio Replas – in Deutschland vertrieben über SoReal Audio – hat nicht nur spannende Lösungen für das Tuning von Komponenten und Kabeln im Angebot, sondern auch Raumakustik-Elemente. Und das offensichtlich mit Erfolg: Das Unternehmen ist seit 25 Jahren am Markt aktiv.

Mit den Raumakustik-Elementen Audio Replas SFS-HD und SFC-HD soll ein besonders sauberer und detailreicher Klang im heimischen Hörraum möglich werden. Der SFS-HD sieht zunächst wie ein gewöhnlicher Absorber aus. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Diffusor. Das Raumtuning-Element sei, so die Pressemitteilung, „mit einem speziellen Granulat gefüllt, was zu einer stressfreieren und natürlicheren Wiedergabe führe“.

SoReal empfiehlt, ein Audio Replas SFS-HD in der Mitte zwischen den Lautsprechern zu platzieren, sollen weitere zum Einsatz kommen, dann an den Seitenwänden oder an der Rückwand des Hörraumes. Alternativ gibt es die dreieckigen SFC-HD, welche sich in erster Linie für den Einsatz in Raumecken eignen.

Erhältlich sind die Diffusions-Panels in den Farben Elfenbein, Braun oder Schwarz.

Preise:

Audio Replas SFS-HD: 1.250 Euro

Audio Replas SFC-HD: 660 Euro

