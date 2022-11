Audiolab kündigt gleich zwei neue Geräte an: einen Vollverstärker namens Audiolab 9000A und den CD-Transport 9000CDT. Beide Geräte stünden – so der Hersteller – technisch in der Tradition der erfolgreichen Serie 8000, seien aber klanglich wie in Bezug auf die Usability noch einmal verbessert worden.

Audiolab 9000A – Vollverstärker mit Class-AB-Endstufe

Der neue Vollverstärker von Audiolab ist mit Class-AB-Endstufen ausgestattet, die pro Kanal 100 Watt an 8 Ohm liefern. Er zeigt sich durchaus anschlussfreudig: So ist der Audiolab 9000A auf der analogen Seite mit vier Hochpegeleingängen (1 x XLR, 3 x Cinch) und einem Phonoeingang (MM) ausgestattet – und auftrennbar ist er ebenfalls, d.h. es gibt sowohl einen Vorstufenausgang als auch einen „Power“-Eingang mit Direktverbindung zur Endstufe.

Die Digitalsektion kommt mit je zwei optischen und koaxialen S/PDIF-Eingängen, einem USB-B-Eingang und einem Bluetooth-aptX-Empfänger. Die Digitalsignale werden über einen hochwertigen DAC-Chip von ESS/SABRE (9038PRO) gewandelt.

Der 9000A ist mit der sogenannten CFB-Technologie (Complementary-Feedback-Topologie) ausgestattet, die unter allen Betriebsbedingungen eine herausragende Linearität sicherstellen soll, indem sie dafür sorgt, dass der Ruhestrom stabil bleibt, auch bei wechselnden Temperaturen der Endstufentransistoren. Das komme nicht nur Lautsprechern zugute, sondern auch Kopfhörern – eine entsprechende Klinkenbuchse befindet sich auf der Front des Gerätes.

Audiolab 9000CDT CD-Transport – gut getaktet und gepuffert

Ein solides Gehäuse aus Aluminium mit massivem Sockel beherbergt den Lesemechanismus, der mit hochpräziser Optik aufwartet und von einer – so Audiolab – ultrapräzisen Clock getaktet wird. Ein Pufferspeicher soll zudem der Minimierung von Artefakten, die sich durch Lesefehler ergeben könnten, zuträglich sein. Eine integrierte USB-A-Schnittstelle erlaubt überdies das Abspielen von Dateien in Lossless-Audioformaten und MP3. Ebenso wie der Audiolab-Verstärker ist auch der CD-Transport 9000CDT mit einem grafikfähigen und hochauflösenden Display ausgestattet.

Beide Geräte sind ab Mitte November 2022 in Silber und Schwarz erhältlich. Und: Audiolab kündigt für die nahe Zukunft die Vorstellung eines Streamers für die neue 9000er-Serie an.

Preise:

Audiolab 9000A: 2.299 Euro

Audiolab 9000CDT: 1.199 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)216-1617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://audiolab-deutschland.de/