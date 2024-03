Er wird in Tokio von Hand gefertigt und präsentiert sich im edlen Gewand aus Kurogaki-Holz – die Rede ist vom neuen Audio-Technica-Kopfhörer, dessen exklusiver Anspruch durch die seltene Holzart unterstrichen werden soll.

Audio Technica ATH-AWKG: Over-Ear mit klarem Klang

Kurogaki ist ein in der japanischen Handwerkskunst geschätztes Material. Es besteht aus dem Holz des über 100 Jahre alten Kakibaums – auch Persimone genannt – und wird in einem aufwendigen Trocknungsprozess veredelt. Zusätzlich erhalten die Kopfhörer eine von Hand aufgetragene Lackierung.

Der ATH-AWKG ist mit zwei dynamischen 53-mm-Treibern mit Permendur-Magnetsystem und 6N-OFC-Schwingspule ausgestattet. Er soll einen kristallklaren Klang und eine akkurate Basswiedergabe mitbringen. Dank seiner ergonomischen Ohrpolster und dem weichen, strapazierfähigen Schafleder-Kopfbügelbezug sitze er auch bei langen Hörsessions stets perfekt und trage sich sehr angenehm, so die Japaner.

Lieferumfang und Preis

Ein so edles Manufakturprodukt kann natürlich nicht in einer schnöden Polyestertasche geliefert werden: Audio Technica verpackt den ATH-AWKG daher in einem Gehäuse mit Verzierungen aus Kurogaki-Holz.

Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare, drei Meter lange Kabel mit A2DC-Steckern. Eines ist mit einem vergoldeten 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker ausgestattet, das andere mit einem symmetrischen 4-poligen XLRM-Stecker. Der Preis des Audio Technica ATH-AWKG beträgt 3.500 Euro.

