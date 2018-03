Wie die Zeit vergeht: Bereits Ende 2008 stellte der kalifornische Hersteller Audeze den Kopfhörer LCD-2 vor – wir fanden ihn so gut (siehe Bericht), dass wir ihm seinerzeit sogar einen „fairaudio’s favourite“-Award verliehen. Nun gibt es mit dem Audeze LCD-2 classic eine moderne Neuauflage dieses ehemaligen Trendsetters:

Die Klangsignatur, so heißt es in der Pressemitteilung, sei ähnlich – man habe aber das Niveau der Fertigungsqualität noch weiter anheben können. Anders als das Ur-Modell verfügt der neue Audeze-Kopfhörer über keine Holzelemente mehr; das Holz ist einem schwarzen Rahmen aus Spezial-Nylon in identischer Formgebung gewichen. Ebenfalls neu seien das Kopfband sowie die insgesamt leichtere, auch über längere Strecken gut sitzende Konstruktion. Der neue Audeze LCD-2 classic kommt bei alledem aber ebenso wie das damalige Modell ohne Fazor-Elemente aus.

Der ohrumschließende, offene Kopfhörer ist mit magnetostatischen 106-mm-Treibern mit Neodym-Magneten und ultradünnen Folien ausgestattet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 15 Watt, die Impedanz 70 Ohm – bei einer Empfindlichkeit von 101 dB/1mW.

Hören können Sie den Kopfhörer übrigens während der High End 2018, beim CanJam München vom 11.-13. Mai 2018.

Die Lieferung der Sonderserie erfolge solange der Vorrat reicht, so der Vertrieb.

Preis Audeze LCD-2 classic Kopfhörer: 899 Euro

