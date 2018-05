Astell&Kern A&futuraSE100 & Meze Empyrean

Ein ganzes Bündel interessanter Neuigkeiten vermeldet der umtriebige Heidelberger Kopfhörerdistributor Headphone Company:

Astell & Kern, einer der bekanntesten Hersteller portabler Audio-Player (DAPs), hat mit dem A&futura SE100 (links im Bild) einen Player an den Start gebracht, der mit dem neuen 8-Kanal PRO DAC von ESS-Sabre inklusive 8-Kern-CPU ausgestattet ist und darüber hinaus mit einem neuen User-Interface sowie 5-Zoll-HD-Display aufwartet. Zudem sei der Streamingdienst Tidal nun auch offline nutzbar. Der Einstieg in die Referenzklasse von A&K ist mit 1.799 Euro deklariert. Eine Nummer kleiner präsentiert sich der neue A&norma SP15 (749 EUR) von Astell & Kern. Ein CS Dual-DAC, 4-Kern-Chip sowie ebenfalls neues User-Interface zählen zu den Features.

Der aus dem rumänischen Baia Mare stammende Hersteller Meze Audio (siehe Test Meze 99 Classics) hat sich über die vergangenen Jahre zur international etablierten Kopfhörermarke gemausert – für ein veritables High-End-Flaggschiff wurde es da höchste Zeit: Der offene Over-Ear Empyrean (Bildmitte, 3.500 EUR) soll das Potenzial magnetostatischer Kopfhörer dank isodynamischer Hybrid-Array-Treiber weiter ausreizen, verkündet der Hersteller. Aber auch in Sachen hochwertige In-Ears hält sich Meze nicht zurück, der RAI Penta (um 1.000 Euro) kommt als 5-Wege-Hybrid-In-Ear und soll, so verspricht der Vertrieb, nicht zuletzt in puncto Design und Material-Haptik („kunststofffrei“) Maßstäbe setzen.

Campfire Audio, die High-End Manufaktur aus Oregon, kündigt mit dem Atlas (1.499 Euro, rechts im Bild) ebenfalls ein neues In-Ear-Top-Modell an. Bodenständiges bietet das Campfire’sche Portfolio aber auch: Comet (219 Euro) heißt der neue Einsteiger-In-Ear, der ebenso wie der Atlas aus massivem Edelstahl gefertigt ist. Dass man auch Over-Ears kann, will Campfire Audio mit dem geschlossenen Cascade (899 Euro) beweisen, der – so die Pressemitteilung – unter anderem durch eine extrem solide und hochwertige Verarbeitung beeindrucke.

Kontakt

Headphone Company

Neue Stücker 13

69118 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphone-company.com

Web: https://headphonecompany.com