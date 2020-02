Eigentlich sind es nicht nur Netzwerkspieler, sondern fast schon – von einem CD-Laufwerk abgesehen – All-in-one-Anlagen, die Advance Paris in einer aktuellen Pressemitteilung vorstellt. Was sie eint: Sie haben Class-AB-Verstärker verbaut, kommen mit diversen analogen und digitalen Eingängen und haben auch noch einen FM- und DAB+-Tuner im Gepäck. Sie unterscheiden sich unter anderem in Bezug auf die verbauten DAC-Chipsätze sowie die Verstärkerleistung.

Der kleinere von ihnen, der Playstream A5, leistet 2 x 80 Watt und kommt mit DAC-Chips von Wolfson und Asahi Kasei. Der größere Bruder namens Playstream A7 hingegen ist ausschließlich mit Asahi-Kasei-Chips bestückt und bringt 2 x 115 Watt Sinusleistung.

Alte und neue Welt miteinander verbinden, das scheint die Idee bei den Geräten zu sein: So finden wir beim Playstream A7 nicht nur einen Phono-Eingang (MM und MC), sondern beide Geräte haben auf ihrer Frontplatte einen schönen Mix aus hochauflösendem Display und blau beleuchteten VU-Metern.

Preis:

Advance Paris Playstream A5: 989 Euro

Advance Paris Playstream A7: 1.289 Euro

