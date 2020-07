Mit dem WTX-1100 stellt der Hersteller Advance Paris einen Bluetooth-Receiver als interessante Erweiterungsmöglichkeit zu einer herkömmlichen kabelgebundenen Stereoanlage vor.

Der Advance Paris WTX-1100 kommt mit einem analogen Hochpegelausgang sowie je einem optischen und koaxialen S/PDIF-Ausgang. Musik wird via Bluetooth zugespielt und dann wahlweise an einem der Ausgänge zur Weiterverarbeitung abgegriffen. Durch den aptX-HD-Standard sei eine kabellose Übertragung des Signals in bis zu 24-Bit-Wortbreite möglich.

Verbaut ist ein CS4344-Wandler aus dem Hause Cirrus Logic. In Verbindung mit einem 32-Bit-Dual-Core- und einem 120-MHz-Single-Core-Prozessor soll so ein „reines Signal mit geringstmöglichem Jitter“ gewährleistet werden.

Grundsätzlich kann jedes Bluetooth-fähige Gerät als Zuspieler fungieren. Dazu wird das Gerät einfach mit dem Advance Acoustic WTX-1100 gekoppelt – und schon kann die Wiedergabe der Musik über die am Adapter angeschlossenen Komponenten erfolgen. Auf diese Weise lassen sich natürlich nicht nur lokal gespeicherte Audiodaten, sondern auch Streaming-Dienste oder Internetradio nutzen.

Preis Advance Acoustic WTX-1100: 229 Euro

Kontakt

quadral GmbH & Co. KG

Am Herrenhäuser Bahnhof 26-28

30419 Hannover

Deutschland

Telefon: +49(0)511-7904-0

E-Mail: info@quadral.com

Web: https://www.advance-paris.de/