Der Hersteller Moon kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine Sonderedition anlässlich des vierzigjährigen Unternehmensjubiläums an. Sie besteht aus limitierten Versionen des Streaming-DAC Moon 680D und des Verstärkers Moon 600i V2.

Beide Komponenten erhalten eine ganz besondere Farbgebung namens Millesime Red, die eine Brücke aus der Zeit der Gründung von Moon zu zeitgenössischem Design schlagen will. Auch die Fernbedienung kommt in ebendiesem Finish. Die Moon Bridges zur Platzierung der Geräte hingegen sind in edlem Roségold gehalten. Überdies schmückt sich jedes Gerät der Edition mit einer Plakette in Roségold mit eingeprägtem Moon-Logo sowie mit einer individuellen Seriennummer.

Die Anniversary Edition von Moon wird in einem eigens angefertigten Flightcase und mit umfangreichem Zubehör ausgeliefert, nämlich mit zwei hochwertigen Stromkabeln, zwei symmetrischen XLR-Kabeln, einem Simlink-Kabel, einem Handbuch sowie Handschuhen – damit kein Fingerabdruck die feinen Finishes verunstaltet …

Erhältlich ist das edle Gesamtpaket ab November 2020. Lesen Sie hier unsere bisherigen Moon-Rezensionen, vielleicht macht das ja Appetit.

Preis Moon 40th Anniversary Edition Paket aus Moon 680D Streaming-DAC und Moon 600i V2: 33.000 Euro

Kontakt

Dynaudio Germany GmbH

Ohepark 2

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4108-41800

E-Mail: info@dynaudio.de

Web: https://simaudio.com/de/