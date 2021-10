30 Jahre HiFi Forum Baiersdorf

So schnell vergeht die Zeit: Schon seit 1991 existiert das HiFi Forum in Baiersdorf, unweit von Nürnberg. Grund genug für das Team um Heiko Neundörfer, einen Geburtstagskuchen anzuschneiden und sich über die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zu freuen.

HiFi Forum Baiersdorf – die Historie

Es begann mit dem Verkauf von Selbstbau-Lautsprechern, entwickelt und gebaut von einem Kommilitonen Neundörfers – ganz pragmatisch war das elterliche Haus der erste „Geschäftsraum“. Schnell stellten sich Erfolge ein, und so zog man in ein eigenes Gebäude, das HiFi Forum in Baiersdorf war geboren.

Inzwischen gibt es hier fast nichts, was es im highfidelen Bereich nicht gibt. Man versteht sich als Systemanbieter, der alles aus einer Hand anbietet. Somit offeriert Neundörfer mit 13 Fachleuten in Baiersdorf ein umfangreiches Programm aus HiFi, High End, Smart Home und Heimkino. Dazu gehört auch die fachgerechte und inspirierende Inszenierung von Produkten.

Mehrere Präsentationsräume machen Lust auf Probehören und -sehen. Gerade im Kinobereich setzt das HiFi Forum einen deutlichen Schwerpunkt. Es wurde bereits sechsmal mit dem Heimkino Award ausgezeichnet und gehört seit 2008 auch zu den wenigen Vorführstudios, die von der Imaging Science Foundation offiziell zertifiziert wurden.

Beim HiFi Forum geht es aber nicht nur ums Verkaufen: Beratung, Planung und Vor-Ort-Support werden groß geschrieben – bis hin zur Einmessung von Räumen oder der Konzeption von Raumakustikelementen. Und es gibt Fachkenntnis aus erster Hand: So punktet das HiFi Forum seit 2009 mit einem eigenen Smart-Home-Musterhaus. Das besondere daran: Familie Neundörfer wohnt in dem Haus und ermöglicht authentische „Hausbesuche“, bei dem Haussteuerung, Energie-, Sicherheits- und Lichttechnik im echten Praxiseinsatz begutachtet werden können.

Nicht zu vergessen sind natürlich die regelmäßigen Workshops und Veranstaltungen, wo Fachleute auf interessiertes Publikum treffen – hier bei fairaudio kündigen wir regelmäßig aktuelle Termine an.

Wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg für die nächsten Jahrzehnte und gratulieren herzlich zum Jubiläum.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/