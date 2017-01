Gehe zu ... Wohlan, Rodan! Quadral Aurum Rodan 9 im Hörraum Test-Fazit: Quadral Aurum Rodan 9

Januar 2017 / Jörg Dames

HiFi hat keine Kalorien. Ich weiß, der Spruch geht eigentlich anders, aber nach all den Fest-, Feier- und Futtertagen, die der Jahreswechsel so mit sich bringt, ist das doch mal eine explizite Feststellung wert. Und was mir nach dem Weihnachtsurlaub beim erstmaligen Wiederbetreten meines Hörraums zudem angenehm auffällt: Amtlich aussehende Lautsprecher sind doch ein echt cooles Einrichtungselement - deutlich ästhetischer als etwa der große Flachbildschirm, der unser Ferienappartement „zierte“.

Nun, wem optische Statements wie das meiner fast 1,20 Meter hohen Sehring 902 dann trotzdem etwas zu markant erscheinen, der sollte zumindest mit Blick auf unsere aktuellen Probanden, die Quadral Aurum Rodan 9 (www.quadral.com), eine sehr mehrheitstaugliche Lösung vorgeführt bekommen: Mit 99 x 22 x 35 cm (H X B x T) tragen die Hannoveranerinnen einerseits physisch keinesfalls dick auf, lassen andererseits aber auch keinerlei Verdacht aufkommen, nicht als ernstgemeinte „Hörwerkzeuge“ konzipiert worden zu sein.