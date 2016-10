Breitbandig!

Oktober 2016 / Victoriah Szirmai

Den fünfzigsten Geburtstag von „Sunny“ feiert das Label Trocadero mit gleich vier Veröffentlichungen – dem geremasterten Originalalbum von Bobby Hebb aus dem Jahr 1966, seinem letzten Studioalbum That’s All I Wanna Know von 2005, der neu gemischten Duett-Single „Sunny“ von Bobby Hebb und Ex-Cultured Peals-Sängerin Astrid North sowie einer fünfzehn Versionen umfassenden One Song Compilation, die Loop-Hörer wie mich begeistert – und hoffentlich auch Sie.

The 50th Anniversary Collection of Sunny eröffnet mit dem Bobby-Hebb-Original, und ohne die folgenden vierzehn Stücke gehört zu haben, will ich mich weit aus dem Fenster lehnen mit der Behauptung, dass die ursprüngliche auch die beste Version ist mit ihrem irgendwo zwischen Motown und Stax angesiedelten Stampfbeat und den seelenvollen Vocals, den Backgroundmiezen und dem arttypischen Bläsersatz. Doch schon die Version von James Brown überrascht, indem sie sich ganz untypisch im Jazzidiom herangospelt: Gäbe es nicht die gelegentlichen „Oh Baby“-Einschübe, glaubte man nicht, dass hier der Godfather of Soul am Werk ist, bis, ja bis sich nach einer guten Minute der Schleier lüftet und keine Fragen offenlässt, sondern die nackten, in diesem Falle auch: sehr, sehr schmutzigen, Tatsachen präsentiert. Das hat sich der gute Bobby Hebb sicherlich nicht so gedacht!

Bigband mit Grande Dame und viel Drama gibt’s auf Shirley Basseys Interpretation, Fingerschnippend-Zurückgelehntes mit viel Hammond-Geschwurbel bei Kult-Mime Robert Mitchum, bis auch hier der motowneske Stampfbeat mit den üblichen Verdächtigen, sprich: Chören und Bläsern, übernimmt, während die vor allem für den Flirt mit einem Predigersohn bekannte Dusty Springfield mit ihrem Bigband Noir-Sound glatt den nächsten James-Bond-Soundtrack stellen könnte.

Rauchwarengeschwängerte, verzerrte SloMo-Psychedelika gibt’s von den US-Heavy-Rockern The Head Shop, gegenüber denen sich die hingetupfte Piano-führt-Bigband-Version des John Schroeder Orchestras nahezu leichtfüßig ausnimmt. Männliche Interpreten von „Sunny“ werden sich immer an Bobby Hebb messen lassen müssen, so auch der britische R&B-Musiker Georgie Fame, der es 1966 mit seiner Coverversion an die Spitze der englischen Hitparaden geschafft hat. Völlig zu Recht, denn Fame erledigt seinen Job bravourös. Dank ihrer durch die Regenbogenpresse verbreiteten Eskapaden, seien es ihre Schönheits-OPs, sei es ihre Beziehung zu KISS-Bassist Gene Simmons, gerät leicht in Vergessenheit, dass Cher eine mehr als passable Sängerin ist. „Sunny“, dessen Titel sie wohl an den Namen ihres unseligen Ex-Mannes erinnert haben dürfte, erklingt bei ihr stoisch, nüchtern, völlig ohne Drama. Emotionsstrotzend dagegen die Interpretation von Wilson Pickett, den Fans zeitgenössischer Soul-Sänger wie Bill Withers oder Otis Redding längst in ihr Herz geschlossen haben müssten. Wenn nicht, dann spätestens jetzt!

Die Version von Fusion-Flötist Herbie Mann ist dagegen so gar nicht mein Fall, umso mehr die von Booker T. & The M.G.’s mit ihrem sinnlich-schwülen Bass, dem hypnagogen Rhythmus und der psychedelischen Orgel, die das Retro-Herz aufgehen lässt: Bei der Sixties-Sessionband von Stax Records ist das erste Instrumental der Compilation einfach goldrichtig. Trini Lopez hingegen kommt gegen das jamesbondeske Orchester, das ihn begleitet, nicht an. Er klingt wie der nette Nachbarsjunge, den man gern daten, aber eher nicht auf Platte hören möchte. Erst Ella Fitzgerald zeigt wieder, wie man’s macht. Besser geht’s nicht! Fast schon ein Wunder, dass nach der furiosen Interpretation der First Lady of Song die folkloristisch-verträumte Akustikversion des Puertoricaners José Feliciano nicht versandet, sondern im Gegenteil die Compilation anmutig abschließt. Kompliment für diese Zusammenstellung!

