Das Plattenspieler-Traditionshaus Thorens gibt bekannt, dass es sein Sortiment an hochwertigen Phonozubehör erweitert. Ab Dezember 2019 kommen von Thorens eine Absorber-Basis sowie eine neue Plattentellermatte in den Handel.

Die neue Absorber-Basis namens Thorens TAB1600 sei speziell für eine optimale Aufstellung von Plattenspielern entwickelt worden. Der Aufbau der TAB1600 erfolgt in Sandwichbauweise, eine Grundplatte aus MDF trifft dabei auf einen speziellen Akustik-Schaumstoff – eine zusätzliche Gewebeschicht soll die Phono-Basis weiter dämpfen.

Entgegen dem Prinzip der Ankopplung durch Spikes, so die Pressemeldung, setze man bei der Thorens TAB1600 auf Entkopplung, um negative Einflüsse durch Körperschall vom Plattenspieler fernzuhalten; eine Ankopplung bedeute in der Praxis nämlich oft eine „Vibrationsankopplung an den Untergrund“, und dies könne das Klangbild negativ beeinflussen. Die Abmessungen der neuen Absorber-Basis betragen 450 x 45 x 378 mm (BxHxT), das Gewicht liegt bei 2,45 Kilogramm – und der Preis bei 169 Euro.

Neben der Basis kommt Thorens nächsten Monat zudem noch mit einer Ledermatte für den Plattenteller: Die sehr guten akustischen Eigenschaften des Leders verbessern die Musikwiedergabe, ist die Bergisch Gladbacher Phonoschmiede überzeugt.

Zudem unterstreiche die hochwertige Haptik der Leder-Slipmat „die luxuriöse Ausstrahlung eines jeden Thorens-Plattenspielers“. Die Plattenteller-Ledermatte ist zu einem Preis von 69 Euro in Schwarz und Braun erhältlich.

