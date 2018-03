Die umtriebigen Berliner Audiospezialisten von Teufel haben ein neues Radio an den Start gebracht. Es nennt sich 3sixty und will auf drei Empfangswegen – UKW, DAB+ sowie Internet-Radio – „wirklich jeden Sender reinkriegen“, so die aktuelle Pressemitteilung, die uns zum Produktlaunch erreichte.

Doch Radioempfang allein ist dem Teufel 3sixty nicht genug: Zusätzlich wurden Spotify Connect, Bluetooth und ein Miniklinken-AUX-Eingang integriert. Je fünf UKW-, DAB-, Internet-Radio- und Spotify-Favoriten lassen sich abspeichern und bequem über Stationstasten auf der Gerätefront aufrufen. Eine Weckfunktion ist natürlich ebenso mit von der Partie wie Komfortfeatures wie ein dimmbares Display und eine Auto-Power-On/Off-Schaltung.

Klanglich soll das Teufel 3sixty dank 90-mm-Downfire-Subwoofer und „zwei 360°-Töner in Dynamore-Technologie“, so die Berliner, ausgesprochen voluminös und kraftvoll zulangen.

Das Radio Teufel 3sixty ist ab sofort zum Preis von 279,99 Euro erhältlich.

