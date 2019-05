Einfach mal entspannt (zu)hören – so lautet offenbar das Motto des zwischen Stuttgart und Heilbronn gelegenen HiFi-Händlers KellerHome, der am letzten Mai-Wochenende 2019 zu zwei Hörterminen einlädt. Die Veranstaltung findet nun schon zum dreizehnten Mal statt und läuft unter dem Namen Relax Day.

Das Thema diesmal: HighRes-Streaming und akustische Anpassung für zu Hause – und fürs Auto. Das Team von KellerHome will beweisen, dass es „mit professioneller Einmessung besser klingt“.

Für den „Heimbereich“ soll dabei anhand der neuen NAD-Vorstufe C658 und des Streaming-Vollverstärkers NAD Masters M10 im Zusammenspiel mit verschiedenen Dali-Lautsprechern aus den Epicon-, Rubicon- und Oberon-Serien gezeigt werden, was „heute klanglich möglich ist“. Beide NAD-Komponenten ermöglichen ihrem Besitzer, mittels Dirac Live eine Raumkorrektur vorzunehmen.

Doch nicht nur daheim wird viel Musik gehört, sondern auch unterwegs im Auto. Aus diesem Grund hat sich KellerHome zu einer Kooperation mit Herrn Renato Rivic von der Firma X-DREAM Car Audio aus Markgröningen entschlossen. Man sei schon „seit Langem im Geiste verbündet“, und deshalb eine gemeinsame Veranstaltung nur konsequent: „Für uns ist Herr Rivic der kompetente Spezialist im Bereich Car-Multimedia, Interieur-Design und Sonderanfertigungen für PKWs, Oldtimer und Wohnmobile“, so Peter Laitenberger in der aktuellen Pressemitteilung zum kommenden Relax Day Nr.13. Renato Rivic von X-DREAM Car Audio wird anhand von zwei Beispielfahrzeugen demonstrieren, wie sich ohne den Serienlook des Autos zu verändern mehr Musik genießen lässt – und was technisch sowie optisch sonst noch möglich ist.

„Wir freuen uns auf diese Kooperation und sind gespannt, an welchem Ort Sie sich am liebsten von Musik faszinieren lassen. Lassen Sie sich verführen und genießen ein paar angenehme Stunden mit viel Musik“, so das Team von KellerHome.

Wann?

Freitag, 24. Mai von 15:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 25. Mai von 10:00 bis 14:00 Uhr

Kontakt

KellerHome

Obere Seewiesen 28

71711 Steinheim-Höpfigheim



Telefon: +49(0)7144 - 89591-00

E-Mail: info@kellerhome.de

Web: https://www.kellerhome.de/