Nachwuchs bei Magico: Die A-Serie des amerikanischen Herstellers bekommt ein neues Spitzenmodell, die Magico A5. Der Lautsprecher bringt über 80 Kilogramm/Stück auf die Waage, was nicht zuletzt am massiven, geschlossenen Gehäuse aus schwarz eloxiertem 6061T6-Luftfahrtaluminium liegen dürfte. Die kreuzverspannte, komplexe Innenstruktur des Alu-Gehäuses der A5 kann dabei als ein vereinfachtes Q-Serie-Design angesehen werden, so der deutsche Vertrieb Audio Components. Die neue Magico A5 ist ein Dreiwege-Lautsprecher mit fünf Treibern pro Kanal.

Im Mitteltonbereich kommt Magicos erster reiner 5-Zoll-Mitteltöner zum Einsatz, der ein beispielloses Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht aufweisen soll. Eine sogenannte „Elliptical Symmetry“-Frequenzweiche mit besten Bauteilen vom deutschen Hersteller Mundorf sorge zudem für „unübertroffene Transparenz, Klangreinheit und Power-Handling“, so die Pressemitteilung weiter. Gegenüber einer Magico A3 spiele die A5 größer und mit deutlich erweitertem Dynamikbereich.

Für diesen sind natürlich auch die Bass-Treiber mitverantwortlich. Je drei 23-cm-Konusse pro Kanal sollen dank neu entwickelter „Graphen-Nano-Tec-Sandwich-Membran“, einer 12,5-cm-Schwingspule aus reinem Titan sowie dem stabilisierten Magnetfeld eine beispielhafte Performance erreichen und „den fulminanten Magico-Tiefbass“ garantieren. „Sorgfältige Tests trugen dazu bei, Verzerrungen im Frequenz- und Zeitbereich zu minimieren“, so der Magico-Vertrieb. Zudem ermögliche die Triple-Bass-Treiberkonfiguration eine einfache Raumintegration.

Der Hochtöner der Magico A5 besitzt eine Berylliummembran mit optimierter 28-mm-Kuppel. Ein maßgeschneidertes Neodym-Antriebssystem und eine speziell konstruierte, bedämpfte Rückkammer sollen geringe Verzerrungen, ein hohes Leistungshandling sowie überzeugende dynamische Fähigkeiten sicherstellen.

Die Magico A5 ist ein 4-Ohm-Lautsprecher mit einer Empfindlichkeit von 88 dB/W/m. Der Frequenzbereich wird mit 22 – 50000 Hertz angegeben.

Preis Magico A5: 29.500 Euro

