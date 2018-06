Auf der diesjährigen High End gab es einen Vorgeschmack auf Dynaudios kommende 2018 Confidence-Linie – mit neuen Materialien und Technologien sei es gelungen, so die Dänen, die „bislang fortschrittlichste, passive Lautsprecherlinie, die von Dynaudio je gefertigt wurde“ ins Werk zu setzen.

Neben bekannten Dynaudio-Zutaten wie etwa der Hochtonkalotte aus Gewebe und Mittel- und Basstreibern mit Membranen aus MSP (Magnesium-Silikat-Polymer) kommen neu entwickelte Chassis wie der sogenannte „Esotar3“-Hochtöner und der Hochleistungs-NeoTec-Tieftöner sowie präzisionsgefertigte Verbundwerkstoff-Schallwände (aus Compex) und optimierte Frequenzweichen zum Einsatz.

Zudem sei es dank umfangreicher Messungen möglich geworden, die „technisch innovative Soundbeaming-Technologie“ namens DDC (Dynaudio Directivity Control) – hierbei wird unter anderem die Richtcharakteristik in der Vertikalen bewusst gebündelt, um Boden- und Deckenreflexionen zu minimieren – zum neuen DDC-Lens-System weiterzuentwickeln, was nicht zuletzt dem horizontalen Abstrahlverhalten zugutekomme, so Dynaudio.

Alle Lautsprecher der neuen Dynaudio Confidence-Linie sind in den Ausführungen Midnight High-Gloss, Smoke High-Gloss, Raven Wood High-Gloss, Ruby Wood High-Gloss und Blonde Wood erhältlich. Die offizielle Markteinführung erfolgt im Laufe des Jahres.

Dynaudios Confidence 2018 Linie umfasst vier Modelle:

Dynaudio Confidence 20: Zweiwege-Kompaktlautsprecher mit 18-cm-Tieftöner und einem Esotar3-Hochtöner. Zum Lieferumfang gehören spezielle Ständer, die die Funktion des nach unten gerichteten Bassreflexports unterstützen. Preis: 12.000 Euro

Dynaudio Confidence 30: Dreiwege-Standlautsprecher mit zwei 18-cm-Tieftönern, einem 15-cm-Mitteltöner und einem Esotar3-Hochtöner inklusive DDC Lens. Preis: 19.000 Euro

Dynaudio Confidence 50: Dreiwege-Standlautsprecher mit zwei 18-cm-Tieftönern, zwei 15-cm-Mitteltönern und einem Esotar3-Hochtöner mit DDC Lens. Preis: 26.000 Euro

Dynaudio Confidence 60: (im Bild oben) Dreiwege-Standlautsprecher mit zwei 24-cm-Tieftönern, zwei 15-cm-Mitteltönern und einem Esotar3-Hochtöner in Verbindung mit der DDC Lens. Preis: 40.000 Euro

