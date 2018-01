Der Mönchengladbacher HiFi-Händler CM-Audio teilt uns in einer aktuellen Information mit, dass er den Musikserver Innuos Zenith Special Edition inklusive einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie eines hochwertigen Stromkabels von LAB12 für 5.699 Euro offeriert.

Bei uns war zuletzt die Standardversion des Innuos Musikserver Zenith Mk 2 im Test – und konnte seitens Bedienlogik und Klangeindruck vollumfänglich überzeugen. Die Special Edition dieses Musikservers ist auf 100 Stück limitiert. Die wichtigsten Unterschiede zur Standardversion sind laut CM-Audio:

ein neuer, handgewickelter Trafo mit drei unabhängigen Spannungsabgriffen für jedes der drei – ebenfalls neu entwickelten – Linearnetzteile

Einsatz hochwertiger Mundorf-Komponenten

drei speziell positionierte, vibrationshemmende Gerätefüße

mit Silber überzogene interne Verkabelung

handgelötete Kontakte anstelle der sonst verwendeten Steckkontakte

verbesserte Abschirmung gegen hochfrequente Störungen

Wer sich gleichwohl noch nicht zum Investment durchringen kann, für den gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Testpaket von der, so die Pressemitteilung, „Musikalität der Special Edition überzeugen zu lassen“: Dieses Paket beinhaltet neben besagtem Musikserver mit vorinstallierter Music Library und einem Qobuz Sublime Plus Streaming-Account auch ein iPad zur Fernbedienung sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Bedienung. Das Innuos-Testpaket kann telefonisch oder per E-Mail (siehe Kontaktdaten unten) bei CM-Audio bestellt werden.

Kontakt

CM-Audio - Flöter Technology Service

Adlerstraße 46

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/