bFly-Audio hat eine neue Entkopplungsplattform entwickelt: Die Basen der sogenannten StoneLine-Serie gehörten der Referenzklasse an, so der Augsburger HiFi-Zubehörspezialist, und eigneten sich für HiFi-Komponenten und Lautsprecher gleichermaßen.

Die bFly-StoneLine-Basen werden aus einem besonderen Material gefertigt: Es kommt eine spezielle Mischung aus feinkörnigem Mineralgestein und Kunstharz zum Einsatz. Die besondere Zusammensetzung dieses Komposits soll eine effektive Entkopplung garantieren, wobei diese Wirkung noch durch aufwendig konstruierte Füße unterstützt werde: Im Innern dieser Füße befindet sich ein Ring aus Sorbothane, der zwischen zwei Aluminiumscheiben eine Luftkammer einkapselt, die dämpfend wirkt. Zudem ist das Gelkissen auf der Fuß-Unterseite in der Härte so ausgelegt, dass es die anderen Materialien in der Wirkung unterstützt. Auf der Oberseite der bFly-StoneLine-Basis befindet sich eine eloxierte Aluminiumplatte, die mit einem spiralförmig aufgebrachten weichen Polymer verklebt wird und ebenfalls absorbierend wirken soll, und zwar im doppelten Sinne: Das Aluminium arbeite sowohl als mechanischer Isolator als auch als Schirm gegen hochfrequente Einstrahlung.

Gemäß der sogenannten MLA-Philosophie (Multi Layer Adjustment) von bFly-audio gibt es die StoneLine-Basen in einfacher und in doppelter Ausführung; das „TWIN“-Modell kommt mit zusätzlicher Aluminium- und Kunststein-Platte, was den resonanzminimierenden und damit klangsteigernden Effekt weiter verstärkt.

Die bFly-Audio StoneLine-Basen sind in vier Größen und drei Farben erhältlich: 25×35 cm, 44×35 cm, 50×40 cm, 56×46 cm sowie Vulkan-Schwarz, Beton-Grau und Rosen-Quarz . Die Füße sind nicht höhenverstellbar.

Preise:

bFly-Audio StoneLine: ab 499 Euro

bFly-Audio Stone Line TWIN: ab 799 Euro

Kontakt

bFly-Audio

Theodor-Sachs-Straße 60

86199 Augsburg



Telefon: +49(0)821-9987797

E-Mail: info@bfly-audio.de

Web: https://www.bfly-audio.de/