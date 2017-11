Das Augsburger Unternehmen bFly-audio, nicht zuletzt bekannt für verschiedene Entkopplungsprodukte, hat seine sogenannte Multi-Layer-Technik „nochmals maßgeblich verfeinert“, wie wir einer aktuellen Pressemitteilung entnehmen. Herausgekommen ist ein neuer Absorber namens Pure.

Um die breitbandige Absorberwirkung der Master-Serie zu steigern (siehe Test), so bFly-audio, wurde auf der Unterseite der neuen Pure-Absorber ein Gelkissen platziert. Die „Härte“ dieses Gels wurde dabei so ausgelegt, dass das bisherige Mehrschichten-Modell hinsichtlich der Filterwirkung ergänzt und damit die Gesamtwirkung optimiert wird, so die Augsburger. Zudem besitzen die Pure-Gerätefüße zwischen ihren zwei Aluminiumscheiben eine Luftkammer, die parallel zur dämpfenden Sorbothane-Schicht arbeitet. „Die Wirkung der Pure ist eine hörbar gesteigerte Auflösung sowie Plastizität bei gewohnt natürlichem Klang“, gibt sich bFly überzeugt.

Für eine optimale Anpassung an das jeweilige Gerätegewicht stehen die Absorber in drei verschiedenen Varianten sowie jeweils drei verschiedenen Höhen zur Verfügung, zudem gibt es die bFly-audio Pure auch in schraubbarer Form mit M4-, M6- oder M8-Schrauben. Die Farbvarianten sind Aluminium poliert und Schwarz.

Preis:

bFly-audio Pure – ab 159 Euro für das 4er-Set

