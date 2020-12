Roon ist in aller Munde – zurecht, denn die leistungsfähige Player- und Server-Software ist zwar kostenpflichtig, bietet dem geneigten Audiophilen aber eine einmalige User Experience, die mit anderen Lösungen so nicht zu haben ist. Doch die Firma „Roon Labs“ verantwortet nicht nur die Roon-Software, sie bietet auch maßgeschneiderte Hardware an: nämlich die Musik-Server Roon Nucleus (1.519,70 Euro) und Roon Nucleus+ (2.591,97 Euro).

Mehr Musik: Wie der deutsche Vertrieb ATR – Audio Trade in einer aktuellen Pressemitteilung vermeldet, werden diese Musik-Server nun für kurze Zeit Hauptbestandteil eines attraktiven Bundle-Angebotes. Wer sich bis zum 2. Januar 2021 für einen Nucleus oder Nucleus+ entscheidet, der bekommt nicht nur eine Roon-Jahreslizenz dazu, sondern auch noch ein um 50 % reduziertes Jahres-Abo für den Streamingdienst Tidal HiFi. Statt 239,88 Euro kostet ein Jahr hifideles Streaming so nur noch 119,94 Euro. Übrigens: Tidal HiFi bietet Musik häufig in MQA-Qualität an.

Beim Kauf eines Roon Nucleus oder Nucleus+ erwerben Sie also einen um 50 % reduzierten Voucher, der dann für das Tidal HiFi-Abo eingelöst werden kann. „Ein unschlagbares Streaming-Triple für den musikalischsten und bestklingenden Start ins Jahr 2021!“, so der deutsche Vertrieb ATR.

