An Tuningmittel für hifidele Zwecke mangelt es nicht, auch im Vertrieb von Soreal Audio befinden sich so einige – zum Beispiel aus dem Portfolio des Spezialisten Acoustic Revive. Von Kabeln über CD-Entmagnetisierer bis hin zu Audioboards reicht das Angebot der Japaner – welches auch das „High-End-Kontaktspray“ Acoustic Revive ECI-50 umfasst.

Dessen Wirkprinzip, so die Pressemitteilung, beruhe nicht allein darauf, Verunreinigungen und Oxidationen zu entfernen, vielmehr füllten „Nano-Diamond-Kohlenstoffpartikel feine Unebenheiten und feinste Haarrisse auf und vergrößern dadurch die Kontaktoberfläche“, woraus ein verbesserter Signalfluss resultiere.

Tatsächlich stand uns das Spray für einen kurzen Test zur Verfügung – und die anfänglich recht skeptische Grundhaltung wich schnell einer gewissen Verblüffung. Angewendet beispielsweise an den Kontaktstellen zwischen Verstärker, Lautsprecherkabel und Lautsprecher werden schnell Verbesserungen der Klangqualität nachvollziehbar.

Der erste Eindruck, auch wenn es sich klischeehaft lesen mag: Das gesamte Klangbild wirkt frischer und reiner. Auch Klangfarben wirkten nach der Behandlung weniger „belegt“, gerade bei Stimmen ist das ein Gewinn. Insgesamt scheint sich der Einsatz des Sprays vor allem auf die Wiedergabe von Klein- und Kleinstsignalanteilen positiv auszuwirken, denn gerade ganz Leises wirkt danach klarer, weniger verwaschen bzw. undeutlich.

Wie groß die klanglichen Gewinne ausfallen? Gute Frage. Natürlich bekommen Sie mit dem Acoustic Revive ECI-50 keine neue Anlage ins Haus geliefert. Sagen wir es so: Sie waren mal skeptisch, was hochwertige USB-Kabel denn bringen sollen, denn das sind „doch eh alles nur Nullen und Einsen“ – haben aber trotzdem damit experimentiert und hernach nicht schlecht gestaunt? So in etwa verhält sich das auch mit dem ECI-50-Spray.

Preis:

Acoustic Revive ECI-50 – 149,90 Euro

