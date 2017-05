BFly-audio – bekannt für Absorber und Gerätebasen – schreibt uns in einer aktuellen Pressemitteilung, dass nun auch Stromversorgungsprodukte der Marke Plixir vertrieben werden.

Hinter Plixir steht James Soh, der unter anderem maßgeblich an der Entwicklung der ersten SACD-Player von Philips beteiligt gewesen sei und nun sein Wissen im Bereich Stromversorgung in die Power Conditioner der Elite-Serie einfließen lasse, so bFly-audio.

Sein „PureTone Sound Quality“-Konzept beinhalte dabei folgende Punkte:

Durch einen speziellen symmetrischen Aufbau sollen Gleichtakt- und HF-Störungen wirkungsvoll unterdrückt werden.

Die sehr niedrige Ausgangsimpedanz der Power Conditioner ermögliche eine Stromversorgung der Anlage ohne Dynamikverluste.

Mittels einer besonderen Verschaltung sollen Erdungs- und Brumm-Probleme verhindert werden.

Aus klanglichen Gründen würde aber bewusst auf spannungsregulierende, -stabilisierende oder stromaufbereitende Maßnahmen sowie auf Schutzschaltungen verzichtet.

Plixirs Elite-Serie beinhaltet Modelle verschiedener Ausführungen, sie unterscheiden sich in der Leistung sowie Anzahl der Ausgänge. Die Power Conditioner BAC 150 und BAC 400 eignen sich für kleine Stromabnehmer wie CD-Player, Plattenspieler, Phono- und Kopfhörerverstärker, DACs, Streamer und PCs. Die großen Modelle BAC 1500 und BAC 3000V (siehe Bild) beliefern dagegen das gesamte Equipment inklusive leistungsstarker Verstärker mit sauberem Strom.

Preise Plixir Elite-Serie: von 599 Euro bis 4.599 Euro

