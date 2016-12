Melancholisches Glück

Dezember 2016 / Victoriah Szirmai

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, es früh dunkelt und feuchter Nebel durch die Straßen zieht, dann schlägt die Stunde der Singer/Songwriter. Wohl zu keiner Jahreszeit passt ihr melancholisches Klagen besser als zum winterwerdenden Herbst.

Zum Beispiel das des schottischen Musikers Fraser Anderson, der mit seinem Album Little Glas Box schon den Soundtrack zur gepflegten Jahresanfangstristesse der fairaudio-Leserschaft lieferte, wobei ihm das Kabinettstück gelungen ist, der Folk-hungrigen Meute insgeheim ein Soul-Album unterzuschieben und damit für viel, sehr viel heimliches Wohlgefühl zu sorgen. Sein mittlerweile viertes Album Under The Cover Of Lightness geht die Dinge indessen komplexer an. Wo auf Little Glas Box noch die pastorale Idylle seiner damaligen Wahlheimat im ländlichen Frankreich durchschlug, macht sich nun der erneute Umzug Andersons nach Bristol bemerkbar, der – ob einheimischer Protagonisten wie Massive Attack, Tricky oder Portishead – einstigen Hochburg einer als „Bristol Sound“ zusammengefassten Spielart des TripHop.

Erst einmal aber eröffnet Under The Cover Of Lightness mit derart warmen Bläsern und butterweichem Bass, dass man sich unwillkürlich an den guten alten Soul eines Bill Withers oder des am Dock Of The Bay sitzenden Otis Redding erinnert fühlt, vor allem, da auch Andersons Gesang eher an einen Southern Crooner, der in der Sonne liegt und die Welt einfach mal Welt sein lässt, als an einen schmerzgebeutelten Barden gemahnt. Solcherart in Sicherheit gewiegt, schlägt auf dem Duett „Beautiful Eyes“ mit der Bristoler Torch-Sängerin Bex Baxter, von dem eine zauberhafte Unplugged-Version durchs Netz geistert, das volle Maß an Düsternis zu, wobei der regendurchnässte Ausflug einer einsamen Seele in triphoppige Gefilde gleichsam eine Perspektive auf die Möglichkeiten für den Rest des Albums eröffnet.

Von folkiger Dezenz ist auf dem electroclashigen „Go On Wide (Part 1)“ dann auch so rein gar nichts mehr zu spüren, das wirkt, als zöge sich Anderson inmitten synkopierter, atmosphärischer Synths lautstark aus seinem eigenen Traum empor. Erst „Part 2“ entspannt sich wieder zur Mann-mit-Gitarren-Nummer, wobei Wellenrauschen und Vogelzwitschern Anlass zur Frage geben, ob man nicht versehentlich in einer Wellness-CD gelandet ist. Ist man nicht, wie „Please Let This Go“, das bislang wohl reduzierteste Stück des Albums, beweist. Zum Musikmachen braucht Anderson nicht mehr als seine Stimme, seine Gitarre und eine gehörige Portion Verzweiflung, keine Overdubs, kein Gezirpe, nichts. Selbst als nach anderthalb Minuten dann doch noch die Band einsetzt wird der Bann dieses tollen Stücks nicht gebrochen, das definitiv ein Kandidat fürs fürs Endjahres-Loop-Hören ist.

Kleine Kammer-Folk-Preziosen wie „The Wind And The Rain“ lassen ob ihres warmen Grooves die Platten von Fink anklingen, während der Gesang Andersons, wenn er ins Falsett wechselt, hier schon mal an Asaf Avidan erinnert, nur ohne dessen unbedingte Dringlichkeit, derweil dezentes Hammondgeschwurbel für weiteres Wohlbehagen sorgt. Wenn Anderson seine Gitarre wie auf „Feel“ dann aber mal einstöpselt, greift er ganz tief in die Psychedelic-Kiste, um einen astreinen Blues daraus hervorzuzaubern, der das Paradoxon meistert, auf den Punkt zu wabern. Bald schon bezirzt er obendrein mit trauter Zweistimmigkeit, alldieweil Chris Agnews Kontrabass ein Jazzthema andeutet und Matthew Skollers Harmonika in das Klagen der verzerrten Gitarre einstimmt.

„With You All“ überrascht als Spoken-Word-Piece irgendwo zwischen Jazz Poetry und LoFi-HipHop, das direkt von der Bühne eines urbanen Poetry Slams auf die Platte gelangt zu sein scheint, bis mit „Crying From My Heart“ wieder streicherinduzierter Kammer-Folk für die Seele aufgefahren wird, von dem vor allem Beth Porters schwermütiges Cello im Ohr bleibt. Auf ein Genre, wird hier einmal mehr klar, mag sich Anderson nicht festlegen lassen. Immer wenn man glaubt, jetzt könne man ihn fassen, macht er wieder etwas ganz anderes. Erwartungen werden so zwangsläufig enttäuscht.

Und dann kommt es doch noch, das Stück, das zum schwindenden Jahr, zu früher Dunkelheit und feuchtem Nebel passt, das Stück, das so schön ist, dass es weh tut, das Stück, das den Schmerz mit ach-so-sanften Backgroundharmonien und Matthew Hawkes gedämpftem Posaunenton garniert, auskostet, lustvoll verlängert: „Five Days“. Weniger weh doch nicht minder schön gestaltet sich der Closer „Rising Sons“, dessen warmer Piano-plus-Orgel-Grund den perfekten Soundtrack zum besungenen Zuhause, dessen Unverletztheit Anderson immer zu verteidigen gelobt („I'd choose broken bones over broken homes“), bietet. Fraser Anderson führt den Hörer auf Under The Cover Of Lightness von der Wärme der letzten Sonnenstrahlen zur Eiseskälte trostloser Einsamkeit – und wieder zurück.

Fraser Anderson - Under The Cover Of Lightness

