Schreien, tanzen, entspannen

September 2016 / Lorina Speder

Bald ist es so weit: Am 30. September wird das New Yorker Band-Kollektiv Blonde Redhead eine Box mit ihren ersten LPs sowie eine umfassende musikalische Dokumentation über die länger als 20 Jahre andauernde Bandgeschichte veröffentlichen. Die Box, die „Masculin, Féminin“ betitelt ist, umfasst unter anderem das allererste auf ebendiesen Titel lautende Album der Band sowie deren Nachfolger „La Mia Vita Violenta“. Damals nur in geringer Auflage erschienen, sind die Vinylexemplare seit Jahren vergriffen. Außerdem wird die Sammlung in der Box vervollständigt durch Singles, Demos, Radioauftritte und eine Vielzahl unveröffentlichter Fotos aus den Anfängen der Gruppe in den 90er-Jahren.

Damals trafen die italienischen Brüder Amedeo und Simone Pace nach ihrem Jazzstudium in New York die japanische Künstlerin Kazu Makino durch Zufall in einem italienischen Restaurant und beschlossen sofort, zusammen Musik zu machen. Die Jazz-Ausbildung der in Mailand geborenen Zwillinge kann man in den schönen Kompositionen mit umfangreichen Harmonien nur erahnen. Die Sanftheit der Poplieder, die von vermeintlich störenden Feedback-Geräuschen der Gitarren traktiert wird, ist das Markenzeichen der Band, welches sich auch in der neuen Single „Big Song“ wiederfindet.

Dieser opulente Song mutet durch den sich aus repetitiven Fragen bestehenden Gesang Makinos zunehmend wild und unkontrolliert an. Die Gitarren, einerseits die Fragen unterstreichend, andererseits die Aufmerksamkeit auf sich selbst ziehend, bilden mit ihrem leicht verzerrten Sound einen Kontrast zu Makinos sanfter Stimme. Je öfter man den Song hört, desto mehr wird klar, dass es eigentlich gar nicht drauf ankommt, was hier gesungen wird. Ohne Zugang zum gesungenen Text rückt stattdessen immer mehr in den Fokus, wie das Lied gesungen wird. Makinos Gesang schreit eine Situation herbei, die, je öfter man sie durchlebt, zunehmend irrealer wirkt. Die ständigen Wiederholungen und Visualisierungen des Geschehens im Lied beschreiben den fassungslosen Zustand der Sängerin und Gitarristin – das wird in der Musik deutlich. Mit welcher Inbrunst und Varietät Makino die immer gleichen Fragen wiederholt, ist ein Spektakel an sich. Typisch Blonde Redhead: Das Zusammenspiel der Instrumente und der verträumten Effekte mit der mal weiblichen Stimme Makinos, mal männlichen Stimme des Gitarristen, scheint die Emotionen der Band wie mit einem Spiegel auf uns zu übertragen.

Das fünfte Studioalbum der Indie-Popper mit elektronischen Einflüssen von Wild Beasts überzeugt besonders durch im Ohr bleibende Gesangsmelodien und ungewöhnliche Instrumentierungen, die dem sonst glatten und sauberen Sound raue Kontraste entgegensetzen. Ohne die gelegentlichen Noise-Einwürfe der Instrumente könnte man fast vermuten, es handle sich bei der Band um ein Electro-Duo und nicht um eine vierköpfige Gruppe. Wie essentiell aber tatsächlich alle vier Mitglieder für die Band sind, wird im Aufbau der Lieder klar.

Der erste Song „Big Cat“ zum Beispiel baut sich über ein monotones Schlagzeug und einem Hintergrund aus Stimmen auf, welcher auch als Synthie durchgehen könnte. Das reicht anfangs als Harmonie-Grundlage aus. Der markante Falsettgesang von Hayden Thorpe lässt nicht nur bei diesem Lied wegen seiner Höhenflüge im Refrain aufmerken. Ohne weitere Instrumente würde der Song trotz der tragenden Gesangsmelodie gleichwohl schnell langweilig werden. So ist es die immer voranschreitende musikalische Entwicklung des Liedes, in dem sich nach und nach Bass, weitere Synthiesounds und rhythmische Gitarreneinwürfe zu dem Chorus hin aufbauen, die Wild Beasts von Electro-Bands unterscheidet. Schließlich mündet das Lied in einem genialen, kurzen und leicht „neben der Spur“ wirkenden Gitarrensolo; es klingt, als ob die Gitarre ein anderes Timing als die anderen Instrumente aufweist.