Power, Post Rock, Pop

April 2017 / Lorina Speder

Childish Gambino – Awaken, my Love

Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian Donald Glover veröffentlichte im Dezember 2016 als Childish Gambino sein drittes Studioalbum Awaken, my Love. Auf den Alben zuvor mischte er mit virtuosen Zeilen die afroamerikanische Hip-Hop-Szene auf.

Mit Awaken, my Love durchbricht Glover nun bekannte Genres und überzeugt mit viel Funk, Psychedelic und einer unglaublichen Soul-Stimme. Dabei wird er von Chören, einer Orgel und einer groovigen Band unterstützt. Schon das erste Lied „Me and your Mama“ ist nach dem Chor-Intro ein Energieschub. Glover schreit und stöhnt in Soul-Manier um eine Liebe, die er erobern möchte - er lässt im Song selbst offen, ob es sich - wie im Titel angedeutet - bei der Angebeteten um die Mutter eines Bekannten handelt. Der emotionale Gesang erinnert fast an den gegenwärtigen Eagle of Soul, Charles Bradley. Der mächtige Basslauf lässt hingegen auch an die 70er-Jahre denken, als Live-Musik und Festivals noch einen anderen Stellenwert hatten.

Doch auch, wenn die Platte insgesamt nur so vor Energie strotzt und trotz der angeschnittenen politischen Themen befreiend klingt, waren die Aufnahmen offenbar wenig spaßig. In Interviews erklärte Glover, dass er im Studio eine schwere Zeit durchmachte - das gesamte Album ist letztlich genauso persönlich wie politisch geworden. In „Riot“ besingt Childish Gambino über ein funkiges Riff die komischen Zeiten, die die Welt gerade durchmache. Textzeilen wie „This pressure brewing, this world don't feel alright“ können als Gegenwartsprotest angesehen werden. Auch Statements, die seinen afroamerikanischen Background thematisieren, fehlen nicht. Mit „Love to say they feel us, but they won't take my pride“ beschreibt er die heuchlerischen Aussagen vieler Politiker und Mitmenschen gegenüber Schwarzen. Unterm Strich ist Awaken, my Love ein Album, das ohne Ankündigung überraschend in Veröffentlichung ging und von berühmten Musikern und Kritikern wie dem Drummer Questlove hoch angepriesen wird. Zuvor spekulierten die Medien noch darüber, ob es Glovers alias Childish Gambino überhaupt noch gäbe. Diesen Zweiflern hat der Künstler letztendlich gezeigt, dass Musiker auch ohne viel Medienpräsenz und Marketing ein geniales und viel beachtetes Werk veröffentlichen können.

