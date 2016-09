September 2016 / Victoriah Szirmai

Wir schreiben die Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts, als sich der Musikhistoriker und Diskograph Rainer Lotz auf den Weg macht, den Katalog des Schallplattenlabels Semer zu rekonstruieren, dessen Veröffentlichungen den Soundtrack des jüdischen Berlins der Dreißigerjahre einfingen. Die Plattenfirma wurde von Hirsch Lewin ins Leben gerufen, der in den Zwanzigerjahren eine hebräische Buchhandlung in der Grenadierstraße führte. Lotz verfolgt kurzzeitig eine falsche Fährte, da zu ebenjener Zeit ein weiterer Lewin eine Schallplattenfirma namens Lukraphon betrieb. Schnell sollte sich jedoch herausstellen, dass weder die Lewins noch ihre Labels in engerer Beziehung zueinander standen, sondern unabhängig nebeneinander existierten.

Wo Moritz Lewins Lukraphon auf die moderne Kunstmusik jener Zeit setzt, steht das von Hirsch Lewin 1932 gegründete Semer-Label ganz im Zeichen seiner Judaika aller Art offerierenden Buchhandlung im Scheunenviertel. So wird auf Semer vor allem Sakrales veröffentlicht, sprich: synagogale Musik, aber auch jiddisches Kabarett sowie Musik aus der Tradition des Ostjudentums, jedoch – für uns erst einmal überraschend – kein Klezmer, schließlich gilt der zu jener Zeit noch als unfein. Fünf Jahre lang produziert Lewin, der als eine Art Arche Noah für die unter der NS-Herrschaft von Berufsverboten gebeutelten jüdischen Musiker fungiert, fieberhaft Aufnahme um Aufnahme. Der Semer-Katalog wächst, das Label gilt als jenes, das unter den Nationalsozialisten am längsten durchhält. Doch während der Novemberpogrome 1938 werden auch Lewins Buchhandlung samt Lager, darunter 4500 Schallplatten und 250 Matrizen, nahezu vollständig zerstört, Lewin selbst wird 1939 in Sachsenhausen inhaftiert. Unter der Bedingung, Deutschland umgehend zu verlassen, setzt man ihn ein halbes Jahr später auf freien Fuß. Er flieht nach Palästina, wo er wieder ins Schallplattengeschäft einsteigt.

Obgleich manche der Platten den Zweiten Weltkrieg nur als Einzelexemplar überstanden haben, konnten die Kataloge beider Labels nahezu vollständig rekonstruiert werden. Lotz, stolz darauf, „diese Originaltöne der Vergangenheit entrissen zu haben“, veröffentlicht den Semer-Katalog unter dem Titel Beyond Recall als ein elf CDs, eine DVD und ein 5-Kilogramm-schweres Booklet umfassendes Box-Set bei Bear Family. Dieses gibt im Jahr 2012 den Impuls für die Sonderausstellung Berlin Transit des Jüdischen Museums Berlin. Da man hier verhindern will, dass das gefundene Material zur musealen Klangkonserve verkommt, beauftragt Berlin Transit-Kurator Fabian Schnedler mit Alan Bern einen der Protagonisten des in den 1970er-Jahren in Nordamerika eingeläuteten Yiddish Music Revivals wiederum mit der Aufführung ausgewählter Beispiele aus dem Semer-Katalog.