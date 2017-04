Neuigkeiten aus Italien: Der Hersteller CanEVER Audio präsentiert nun – knapp ein Jahr nach dem Debüt des ZeroUno DAC – den „großen Bruder“ ZeroUno PLUS.

Der ZeroUno DAC kann als regelbarer Digital/Analog-Wandler direkt Endstufen und Aktivlautsprecher ansteuern – das hat natürlich auch der neue ZeroUno PLUS drauf, der aber nun zusätzlich noch eine hochwertige analoge Vorstufe mit an Bord hat, wie wir der Pressemitteilung des deutschen Vertriebs Friends of Audio entnehmen. Zu den vier Digitaleingängen (S/PDIF koaxial, AES/EBU, TOSLINK und USB) gesellen sich zwei Paar analoge Cincheingänge.

Die Basis der CanEVER Audio DAC/Vorstufe bilden sechs getrennt über entsprechende Transformatoren versorgte Linearnetzteile für den digitalen und analogen Teil des DACs, für die Heiz- und Betriebsspannung der Röhrenausgangsstufe sowie für die analoge Vorstufe und deren Lautstärkeregelung.

Das Wandler-Herz bildet der Sabre-Chip ES9018S, welcher mit einer eigens von CanEVER Audio entwickelten Firmware arbeitet, was dem Vernehmen nach nicht unbeträchtlich für den Wohlklang des italienischen Wandler/Vorverstärker-Kombigeräts sorgen soll …

Preis CanEVER Audio ZeroUno PLUS: 9.950 Euro

