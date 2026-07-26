Aktivlautsprecher Cambridge Audio L/R X: Kompakt und doch ganz groß!

Der britische Audiospezialist Cambridge Audio kündigte im Januar die neue L/R-Serie an. Nun sind die lang erwarteten Topmodelle L/R X erhältlich. In den kompakten Gehäusen der Aktivboxen bündeln die Entwickler aus London einen Netzwerkstreamer, einen Vorverstärker sowie eine Phono-Stufe samt leistungsstarker Mehrkanal-Verstärkung.

Fünf Treiber, 800 Watt und ein „Torus“-Hochtöner

Akustisch geht Cambridge Audio bei den L/R X in die Vollen: Pro Gehäuse arbeiten gleich fünf Chassis. Zwei aktiven 5-Zoll-Tiefmitteltönern – von denen einer unsichtbar im metallenen Sockel nach unten feuert – stehen zwei seitlich platzierte 6-Zoll-Passivradiatoren zur Seite. Für die Höhen zeichnet der neu entwickelte, exklusive 28-mm-„Torus“-Hochtöner verantwortlich. Dessen spezielle ringförmige Rückkammer absorbiere die rückwärtige Schallenergie vollständig und minimiere Verzerrungen spürbar, so die Briten.

Watt ’n Sound: Die Motorisierung der Cambridge Audio L/R X

Angetrieben wird das Ensemble vollaktiv: Eine digitale DSP-Frequenzweiche teilt das Signal auf sechs interne Endstufen auf, die pro Stereoset eine massive Systemleistung von 800 Watt RMS liefern. Allein die Bässe werden mit jeweils 135 Watt befeuert. Eine interne 64-Bit-Signalverarbeitung garantiert laut Hersteller auch bei sehr geringen Lautstärken maximale Detailtreue. Damit der Klang auch beim leisen Hören nicht dünn wirkt, passt die integrierte DynamEQ-Technologie Bässe und Höhen dynamisch an die Lautstärkekurve an.

StreamMagic, Phono MM und dezentes Downlight

Die digitale Basis bildet die hauseigene StreamMagic-Plattform der vierten Generation. Neben der kabelgebundenen Einbindung von Zuspielern über analoge Line-Eingänge, Digitaleingänge, eine MM-Phonostufe und HDMI eARC für den Fernseher verarbeiten die Aktivboxen nahezu alle gängigen Streaming-Dienste – von Spotify Connect Lossless und Tidal Connect über Roon Ready bis hin zu AirPlay 2 und Google Cast. Die beiden Boxen kommunizieren untereinander wahlweise per USB-C-Kabel oder kabellos via WiSA HT mit vollen 96 kHz / 24 Bit. Über die zugehörige App lassen sich zudem ein 7-Band-Equalizer und eine Ortsentzerrung konfigurieren.

Die Farben: Konservativ oder frisch?

Auch optisch setzen die Briten auf Akzente: Der Fuß lässt die Gehäuse scheinbar über der Stellfläche schweben und verbirgt ein regelbares, dimmbares Downlight. Neben klassischem Schwarz, Weiß und Walnuss-Echtholz gibt es das System in knalligem Orange, Mitternachtsblau und Racing Grün.

Verfügbarkeit und Preis

Die Aktivlautsprecher Cambridge Audio L/R X sind nun verfügbar. Der Preis für das Stereoset liegt bei 1.999 Euro für die Lackausführungen und bei 2.099 Euro für die Variante in Walnuss-Echtholzfurnier. Gelegenheit zu einer ersten Hörprobe der neuen L/R-Serie ergab sich für uns vor Kurzem auf der High End in Wien, wo nicht nur die Tieftonfähigkeiten, sondern vor allem auch die Ausgewogenheit der neuen Cambridge-Lautsprecher positiv überraschten. Ein ausführlicher fairaudio-Test ist bereits in der Planung.