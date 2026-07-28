Beyerdynamic schickt den robusten In-Ear-Monitor DT 30 IE ins Rennen

Bekanntermaßen bedient Beyerdynamic nicht nur die HiFi-Kundschaft, sondern auch den Pro-Bereich. Wir hatten zuletzt zwei Over-Ears im Test, die sich in beiden Sphären wohlfühlen: den DT 1770 PRO MKII und den DT 1990 PRO MKII.

Nun baut der Heilbronner Audio-Spezialist seine In-Ear-Sparte weiter aus und präsentiert mit dem DT 30 IE einen kabelgebundenen In-Ear-Monitor, der sich vor allem an Musikerinnen und Musiker richtet und speziell auf die rauen Bedingungen von Live-Auftritten und Proben zugeschnitten ist. Doch was für Musiker gut ist, ist für Musikhörer oft auch interessant.

39 dB Dämpfung für laute Umgebungen

Mit einem ausgewogenen Klangbild, einer wirksamen passiven Geräuschisolierung und einem spritzwassergeschützten Gehäuse wollen die Entwickler (nicht nur) ambitionierten Musikerinnen und Musikern ein verlässliches Werkzeug an die Hand geben – ohne dass diese bei Budget oder Belastbarkeit Kompromisse eingehen müssen.

Herzstück des Beyerdynamic DT 30 IE ist ein dynamischer 11-mm-Treiber, der laut Hersteller ein Frequenzspektrum von 5 bis 20000 Hertz abdeckt. Um sich in lautstarken Umgebungen wie Club-Gigs oder Festival-Bühnen durchzusetzen, bietet der Hörer eine beachtliche passive Schallisolation von bis zu 39 dB. Künstlern soll so ermöglicht werden, ihren Monitor-Mix auch bei hohem Umgebungslärm feinfühlig zu kontrollieren. Pendler im öffentlichen Nahverkehr dürften darüber freilich ebenfalls erfreut sein.

Beyerdynamic DT 30 IE kommt mit IP54-Zertifizierung

Und dann ist da noch die IP54-Zertifizierung: Das Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, was den In-Ear DT 30 IE unempfindlich gegenüber Schweiß, Regen und hektischen Changeovers machen soll. Bei einem Fliegengewicht von lediglich 2,7 Gramm pro Seite sorgen drei Paar Silikon- und drei Paar Schaumstoff-Aufsätze (jeweils S, M, L) für den passgenauen Sitz.

Langlebiges Kabelsystem und austauschbare Komponenten

Um den harten (Tour-)Alltag schadlos zu überstehen, setzt Beyerdynamic auf ein Kevlar-verstärktes, abnehmbares Kabel mit vergoldeten MMCX-Steckverbindungen und integriertem Memory-Draht für die Führung über das Ohr.

Im Sinne der Langlebigkeit lassen sich Kabel und Gehäusekomponenten bei Verschleiß unkompliziert austauschen, entsprechende Ersatzteile bietet der Hersteller einzeln an.

Verfügbarkeit und Preis

Der In-Ear Beyerdynamic DT 30 IE ist ab sofort für 119 Euro erhältlich.