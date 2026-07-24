Into the Abyss: Subwoofer-Monument Velodyne Acoustics 1824

Der Tiefbass-Spezialist Velodyne Acoustics meldet die Markteinführung seines neuen Flaggschiffs 1824. Nach der ersten Präsentation auf der High End Vienna 2026 enthüllen die Entwickler nun alle technischen Details des extremen Subwoofers. Mit gleich zwei unterschiedlich großen Treibern, drei integrierten Endstufen und einer astronomischen Leistung soll das Bass-Monument neue Maßstäbe bei der kontrollierten Tieftonwiedergabe setzen – richtet sich aber nur an einen sehr exklusiven Kundenkreis.

Tief, tiefer, am tiefsten – bis 7 Hertz

Der Velodyne Acoustics 1824 ist eine Konstruktion der Superlative: Im Gehäuse schallwandeln ein 18-Zoll- und ein gigantischer 24-Zoll-Treiber Hand in Hand, um größte Luftmengen mühelos zu bewegen. Befeuert wird das Duo von gleich drei internen Endstufen, die zusammen eine Leistung von 6.000 Watt RMS (10.000 Watt Spitze) bereitstellen. Zwei Verstärker treiben den 24-Zöller an, während ein drittes Modul exklusiv für das 18-Zoll-Chassis bereitsteht. Das Resultat ist ein Frequenzgang, der physisch spürbar sein dürfte und bis auf atemberaubende 7 Hertz hinabreiche, verspricht die Pressemitteilung.

Doppelter Netzanschluss

Den immensen Energiebedarf des Subwoofers unterstreicht ein Detail auf der Rückseite, das man in der Hifi-Szene nicht sehr oft sieht: Der Velodyne Acoustics 1824 besitzt zwei separate Netzanschlüsse (!) zur Stromversorgung, nicht jeder hat daheim einen Drehstromanschluss. Für die Signalverarbeitung setzt der Hersteller auf eine neu entwickelte App-Steuerung samt Raumeinmessung (AutoEQ). Professionelle XLR-Ein- und Ausgänge, Cinch-Buchsen, Hochpegeleingänge sowie Ethernet- und Trigger-Schnittstellen sichern die optimale Anbindung in Stereo- und Heimkino-Ketten.

Der Sumo unter den Subwoofern

Um den gewaltigen mechanischen Kräften der Auslenkungen etwas entgegenzusetzen, fällt das Gehäuse des Velodyne Acoustics 1824 entsprechend massiv aus: Der 1824 bringt rund 350 Kilogramm auf die Waage und misst 1.400 x 770 x 607 Millimeter (HxBxT). Damit Transport und Positionierung trotz der Ausmaße gelingen, sind Griffe direkt im Design integriert, zudem gehören spezielle Rollen-Lifter zum Lieferumfang.

Ziemlich individuell

Das Flaggschiff sei streng limitiert, so Velodyne: Es würden weltweit exakt 50 Exemplare in reiner Handarbeit auf Kundenbestellung gefertigt. Jeder Subwoofer wird mit einer individuellen Plakette samt Namen des Besitzers veredelt.

Verfügbarkeit und Preis

Der Subwoofer Velodyne Acoustics 1824 kann ab sofort vorbestellt werden und geht voraussichtlich im Winter 2026 in die Fertigung. Der Preis für das tiefgründige Prachtstück liegt bei 49.999 Euro.