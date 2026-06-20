Der britische Hersteller Stack Audio (https://stackaudio.co.uk/) entwickelt HiFi-Zubehör und konzentriert sich dabei auf die Minimierung störender Vibrationen, die den Musikgenuss schmälern können. Dabei setzt das Unternehmen auf hohe Qualität ohne überzogene Preise. Oder wie es Kollege Ralph Werner in einer E-Mail formulierte: „Das ist recht günstiges, voodoofreies Zubehör.“ Okay, 499 Euro für acht Lautsprecherisolatoren wird nicht jeder als supergünstig erachten, aber bei Boxen im vier- oder gar fünfstelligen Preisbereich relativiert sich das wieder. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Stack Audio Auva 50 unter die Lautsprecher schrauben.

Auf dem HiFi-Zubehörmarkt gibt es ja viel zu entdecken – manches erscheint sinnvoll und erweist sich im Praxiseinsatz tatsächlich als nützlich und klangverbessernd, anderes eher weniger. Deshalb sollte man darauf achten, dass es ein Rückgaberecht gibt, für den Fall, dass das erhoffte Wundermittelchen daheim nicht hält, was es verspricht. Wer online kauft, hat immer ein 14-tägiges Widerrufsrecht – Stack Audio, die in England produzieren und von den Niederlanden aus zollfrei verschicken, gewähren sogar eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie mit kostenlosem Rückversand innerhalb Europas. Das ist doch ein Wort.

Schauen wir uns Stack Audio genauer an: Zum Sortiment gehören verschiedene Entkoppler für Audio-Komponenten und Lautsprecher, aber auch Plattenspielermatten oder LAN-Netzwerkfilter. Wir hatten bereits mehrere Produkte der Briten im Test: den Stack Audio SmoothLAN Netzwerkfilter und den SmoothLAN Regenerator, die Stack Audio Serene Mat samt Stabiliser sowie die Geräte-Absorberfüße Stack Audio Auva EQ. Alle konnten überzeugen. Für den heutigen Test stellte uns Stack Audio die Auva-50-Lautsprecherfüße zur Verfügung, von denen zwei Vierer-Sets 499 Euro kosten. Die Füße sind auch noch in größeren Varianten erhältlich – als Auva 70 (963 Euro) und Auva 100 (1.422 Euro). Sie alle können Schallwandler mit bis zu 275 Kilogramm tragen und werden an die Unterseite der Lautsprecher beziehungsweise an ihre Standfüße montiert. Für Boxenständer eignen sie sich ebenfalls.

Die Unterschiede liegen nicht nur in der Größe, sondern vor allem in der Dämpfungstechnik: Während der 50 x 30 Millimeter große (ohne Schrauben und Spikes) Auva 50 zwei absorbierende Kammern besitzt, verfügen die größeren Modelle über zusätzliche Zellen zur stärkeren Vibrationsabsorption. An der Unterseite befinden sich grundsätzlich von Werk aus Filzgleiter, damit man die Boxen nach der Montage auf harten Böden wie Fließen, Laminat oder Parkett leicht verschieben kann und den Belag nicht zerkratzt. Hinzu kommen je drei kleine Löchlein, in die man die mitgelieferten Spikes schrauben kann, was ausschließlich bei Teppichboden Sinn ergibt.

Fels in der Brandung

Grundsätzlich geht es laut Stack Audio darum, Lautsprechervibrationen zu minimieren, da sie Details verschlucken oder Frequenzen betonen können. Die Auva-50-Füße sollen Boxen also gewissermaßen beruhigen, gleichzeitig standfester machen sowie Gehäuse- und Bodenschwingungen absorbieren – quasi wie ein Fels in der Brandung, den nichts erschüttern kann.

Im Gegensatz zu klassischen Gummi- oder Federlösungen bleiben die Schallwandler dabei aber fest gekoppelt, was Präzision, Räumlichkeit und Timing verbessern soll. Die Bewegungsenergie wird im Inneren der präzisionsgefertigten Aluminiumgehäuse in Wärme umgewandelt. Dies geschieht mithilfe der Zellen, die mit Partikel gefüllt sind, welche durch Vibrationen angeregt werden und so die Energie in Wärme umwandeln. Stack Audio vergleicht das Ganze mit einem Ball, der in weichen Sand fällt – „der Sand absorbiert die Energie des Balls und verhindert damit, dass er abprallt“, so der Hersteller.

Adaptieren

Die Befestigung am Lautsprecher erfolgt mit Gewindeadaptern, deren Größe man bei der Bestellung angeben muss. Meine Canton Reference 7 brauchen zum Beispiel die Gewindegröße M6, während die Sonus Faber Olympica Nova 3 die Größe M8 benötigt.

Stack Audio gibt auf seiner Website die Gewindegrößen vieler, aber natürlich nicht aller Lautsprecherhersteller an. „Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Gewinde Ihr Lautsprecher benötigt, kontaktieren Sie uns bitte“, schreiben die Briten zusätzlich. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Anleitung, mit deren Hilfe man die Gewindegröße selbst mithilfe eines Lineals ermitteln kann. Und jetzt hören wir mal, wie sich der Klang in meinem 26-Quadratmeter-Raum mit Laminatboden im Zusammenspiel mit der Sonus Faber Olympica Nova 3 verändert – oder ob sich überhaupt etwas tut.

Hörtest: Stack Audio Auva 50

Nach dem Anschrauben, das man aufgrund der Kippgefahr am besten zu zweit erledigen sollte, fällt mir zunächst einmal die veränderte Optik auf: Die Sonus Faber steht jetzt nicht mehr auf ihren grazilen Spikes samt dezenten Unterlegscheiben, sondern auf den deutlich wuchtigeren Stack-Audio-Füßen. Doch wir wollen hier ja in erster Linie die klanglichen Auswirkungen beurteilen.

Los geht’s mit dem kanadischen Wave- und Post-Punk-Duo Traitrs. „I Was Ill, You Were Wrong“ vom neuen Album Possessor erinnert stark an The Cure und weist an einigen Stellen einen extrem tiefen Bass auf, der bei höheren Pegeln schnell zum Dröhnen neigt. Mit den Stack-Audio-Auva-50-Füßen wirkt der Bass in diesen Passagen tatsächlich etwas definierter, trockener, straffer und weniger schwabbelig. Erstaunlich. Diese Beobachtung bestätigte sich im Laufe der Zeit mit verschiedenem Musikmaterial: Der Tiefbass klingt jetzt immer etwas präziser, ohne groß an Tiefe einzubüßen – das sind keine Welten, aber doch hörbare Nuancen.

Dynamik und Hochton

Überhaupt erscheint das Klangbild nun meistens etwas ruhiger und geordneter, wie beispielsweise „No Way Out“ vom neuen Social-Distortion-Album Born To Kill unterstreicht, das ich mir – yes! – als limitierte Doppel-Vinyl-Ausgabe gegönnt habe. Der rotzige Rock-Song mit Punk-Schlagseite ertönt sauberer, ja, fast schon gesitteter aus den Boxen, wobei sich die einzelnen Instrumente etwas präziser heraushören lassen. Das ist einerseits schön – nimmt der Nummer auf der anderen Seite aber auch ein bisschen was von ihrer ungehobelten Dringlichkeit, was in die Kategorie „Geschmackssache“ fällt. Gerade Rockmusik kann manchmal leicht gebremst wirken, zumindest in meinem Hörraum, mit meinen Lautsprechern auf Laminatboden. Wobei sich die Frage stellt, ob die Platzierung auf Spikes Musik generell etwas ungehobelter und anspringender wirken lässt. Es scheint fast so.

Grobdynamisch wirkt das Klangbild jedenfalls ein wenig zivilisierter, seitdem die nicht gerade als Unruhegeist bekannte Sonus Faber Olympica Nova 3 auf den Auva 50 von Stack Audio steht. Bei „Contact“ vom legendären Daft-Punk-Album Random Access Memories sorgt die massive Kickdrum-Energie nach dem atmosphärischen Beginn regelmäßig für eine neue Sturmfrisur und schockierte Nachbarn, doch mit den neuen Füßen herrscht statt Sturmwarnstufe 12 „nur“ noch Stufe 11, weil das Ganze minimal runder, flüssiger und weniger angriffslustig wirkt. Die gegen Ende hin ziemlich anstrengenden Höhen in diesem Stück kommen allerdings einen Hauch besser eingebettet und milder rüber, von verstärkter Hochtonenergie kann also nicht die Rede sein. Kurz und gut: Dynamik und Höhen wirken mit den Füßchen etwas dezenter.

Return of the Raumdeuter

Im Lauf der Zeit bemerke ich, dass ich die Auva-50-Füße bei manchen Alben besser, weil in sich stimmiger und klarer finde, während mir bei anderen Platten – besonders im Rock-Bereich – etwas In-your-Face-Energie fehlt. Auf der anderen Seite steigert diese „Beruhigung“ aber auf jeden Fall die Langzeittauglichkeit.

Im Bereich der Mitten konnte ich tonal keine Unterschiede ausmachen: Stimmen klingen zum Beispiel weder wärmer noch kühler. Sie lösen sich allerdings ein klein wenig besser von den Lautsprechern, sagen meine Ohren. Dadurch wirkt Gesang manchmal etwas verständlicher, wenn etwa der langjährige Ozzy-Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde mit seiner Black Label Society wieder etwas in seinen Rauschebart nuschelt. Dieser Effekt stellt sich auch bei ruhiger, sparsam instrumentierter Musik ein, etwa bei Nick Caves kargen, aber sehr bewegenden Balladen auf seinem erstklassigen The Boatman’s Call-Album (1997). Die Stimme des Meisters tritt in „Into My Arms“ klarer und präsenter hervor.

Den größten Sprung macht in meinem Set-up allerdings die Räumlichkeit: Die Bühne wirkt mit den Stack-Audio-Lautsprecherfüßen etwas breiter und stabiler und auch in der Tiefe minimal großzügiger. Das zeigte sich zum Beispiel bei „Moving On“ der Instrumental-Rocker Explosions In The Sky (Album: End, 2023): Die Bühne öffnete sich, die Instrumente bekommen mit den Auva-50-Füßen etwas mehr Raum und lassen sich präziser orten – toll!

Testfazit: Stack Audio Auva 50

Voodoo? Kein bisschen, die Dinger verändern einiges! Wer seiner Anlage zu einem größeren Klangbild verhelfen möchte, sollte die Stack Audio Auva 50 auf jeden Fall mal ausprobieren, zumal es ja eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie gibt. Auch wer sich einen strafferen, präziseren Bass wünscht, sollte sich die Anschaffung überlegen.

Die britischen Lautsprecherfüße bringen generell etwas mehr Ruhe und Ordnung ins Klangbild, was insbesondere für Besitzer „nervöser“ Stereoanlagen interessant sein dürfte. Die andere Seite der Medaille: Dynamische Rockmusik verliert etwas von ihrer rohen Direktheit und Angriffslust, da das Klangbild insgesamt kultivierter erscheint. Ob man das als Gewinn oder Nachteil empfindet, hängt stark vom persönlichen Musikgeschmack sowie vom eigenen Hörraum und Lautsprecher-Setup ab. Ich könnte mir gut vorstellen, dass insbesondere Menschen, die eher akustische Musik hören, am meisten von diesen Füßen profitieren. Wer sich hingegen mehr anspringende Grobdynamik wünscht und in erster Linie Rock, Pop und Electro hört, wird vermutlich andere Lösungen vorziehen.

Fakten:

Modell: Stack Audio Auva 50

Konzept: Lautsprecherisolatoren bzw. -füße

Preis: 499 Euro

Maße: 50 x 30 mm (BxH)

Farbe: Schwarz

Besonderheit: 60 Tage Geld-zurück-Garantie

Weitere technische Informationen auf der Website des Herstellers