Seemannsgarn?

Kennen Sie Galion Audio? Ich bislang auch nicht. Naja, das ist verzeihlich, denn das Unternehmen wurde erst 2020 gegründet, im kanadischen Quebec, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Topographisch ist das eine Halbinsel im Nordatlantik – was eine Erklärung für die maritimen Bilderwelten und Metaphern sein könnte, die man bei Galion offenkundig schätzt. Nachzuvollziehen auf der Homepage des Unternehmens und auf der Front der Geräte: Dort prangt ein dreiteiliges Vorsegel, recht massiv. Jedenfalls auf den mir zugestellten drei Komponenten: dem „Navy“-Röhrenvorverstärker und den beiden „Discovery“-Monoblöcken von Galion (https://www.hifipilot.de/).

Macht zusammen? Erst einmal rund 46 kg, denn die Komponenten wiegen zwischen 11 und 17,6 kg. Heavy Metal also. Das, was man da den Kartons entnimmt, wirkt massiv und vermittelt spontan den Eindruck hoher Solidität. Die Galion-Gerätschaften umgibt optisch und haptisch eine echte High-End-Aura. Inklusive satt schmatzender Einschaltknöpfe und geschmeidig laufender Drehregler.

Ein Blick aufs Preisschild: Der Vorverstärker schlägt mit rund 4.300 Euro zu Buche. Für eine Vorstufe mit High-End-Ambitionen kein überraschender Tarif. Für die beiden mächtigen Endstufen werden rund 2.700 Euro aufgerufen – für das Paar! 1.350 Euro pro Endstufe bei dieser Anmutung? Noch einmal recherchiert: Und ja, das meinen die ernst! Aber meine Skepsis bleibt: Full Metal Jacket, aber Platinen aus Pappe?

Galion Discovery: Energie! Aber wie?

Ich habe die Abdeckungen abgeschraubt. In jeder Mono-Endstufe sitzt ein massiver Ringkerntransformator (600 VA) als energetisches Herzstück, flankiert von einer soliden Primär- und Netzfilter-/Softstartsektion mit Einschaltstrombegrenzung. Sechs Hauptpufferkondensatoren mit zusammen 100.000 µF pro Monoblock bilden das operative Rückgrat der Galion-Discovery-Boliden. Die Dimensionierung wirkt üppig, erfüllt jedoch eine konkrete Aufgabe: Die Versorgung bleibe auch unter Last stabil, verspricht Galion Audio. Spannungseinbrüche gerieten erst gar nicht in den Bereich des Möglichen. Gerade im Bass kann sich das als „ruhige“, sprich souveräne Kontrolle bemerkbar machen.

Vier lokale Stützkondensatoren sitzen zusätzlich direkt an der Galion-Endstufe und übernehmen die Arbeit im Kleinen, dort wo es schnell gehen muss: steile Flanken, impulsive Einschwingvorgänge, hochfrequente Anteile. Das Ergebnis sei, so die Kanadier, weniger eine Frage von „mehr Leistung“ als von präziser Verfügbarkeit im richtigen Moment. Die Verstärkersektion selbst folgt einem diskreten Class-AB-Layout mit spannungsverstärkender Treiberstufe und klassischer Push-Pull-Ausgangsstufe. Galion setzt mehr auf ausentwickelte Schaltungskonzepte als auf die Neuerfindung des Rades – und verschiebt den Schwerpunkt auf deren Ausführung: Bauteildimensionierung, thermische Führung und Stromversorgung sollen ineinandergreifen, anstatt mit exotischen Topologien Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Hauptplatine sitzt seitlich direkt am Kühlkörper: ein Layout, das kurze Wege mit effizienter Wärmeabfuhr verbindet und zur Stabilität im Dauerbetrieb beiträgt.

Kein Wannabe – der Galion Navy

Auch der Vorverstärker Galion Audio Navy ist kein Blender. Unter der Motorhaube des Flaggschiffs der kanadischen Vorstufenflotte offenbart sich ein kanalgetrennter Aufbau mit jeweils einem Ringkerntrafo pro Kanal. Galion setzt in der Vorstufe konsequent auf Folienkondensatoren im Signalweg: insgesamt zwölf Stück, groß genug für eine saubere Tieftonübertragung, aber nicht zu groß, um die klanglichen Vorteile der Folientechnologie auszuspielen. Im Zentrum der Navy arbeitet ein Quartett 12AT7-Doppeltrioden: ein bewährter, elektrisch gutmütiger Typ mit hoher Bandbreite und stabiler Verstärkung. Die 12AT7 lässt sich straff führen, reagiert schnell und bleibt auch bei komplexen Lastverhältnissen kontrollierbar. Galion Audio kombiniert dabei unterschiedliche Folienkondensatoren gezielt nach Funktion: ClarityCap und Solen für stabile, verlustarme Signalführung in kritischen Koppelstellen, Jupiter-Kondensatoren dort, wo eine weichere, organischere Charakteristik erwünscht ist.

That’s it

Der Zusatz „Navy“ liest sich vor diesem Hintergrund weniger als plakative Qualitätsbehauptung denn als Verweis auf die Auslegungslogik: robuste, langzeitstabile Komponenten, kombiniert mit einer konservativen, auf Verlässlichkeit getrimmten Schaltungstopologie.

Und sonst so?

Und all das zum augenscheinlichen (wir müssen ja noch hören) Freundschaftspreis. Wie haben die Kanadier das gemacht? Einen Hinweis entnehme ich der Geräterückseite: Galion-Verstärker werden von Doge montiert, einem chinesischen OEM-Hersteller, der seit einiger Zeit durch seriöse Arbeiten zu fairen Preisen überzeugt. Und klar, man könnte Gründe zum Mäkeln suchen: Die Optik des Vorverstärkers passt nicht ganz zu den Endstufen. Etwas merkwürdig ist auch das Fehlen von XLR-Ausgängen am Vorverstärker, denn die Endstufen haben symmetrische Eingänge. Aber schon die massive Fernbedienung entschädigt dafür: so groß wie eine Packung Taschentücher und aus dem Vollen gefräst. Für die Pegelregelung setzt Galion auf ein motorgesteuertes Alps-Potentiometer der blauen Serie: Kein State of the Art, in dieser Klasse gibt es auch schon mal beispielsweise Widerstandsleitern, aber eine solide, etablierte Lösung mit sauberem Gleichlauf und gut beherrschbarem Verhalten im Signalweg. Ansonsten plug and play, aber Obacht: Das Trio muss zwei bis drei Tage eingespielt werden. Dann spielt es frei und ungebremst auf.

Galion Audio Navy und Discovery: Hörtest & Vergleiche

Mal hören, ob hier mit echten Galionsfiguren in die audiophile See gestochen werden kann, oder ob die Galeonen schon bei der Jungfernfahrt auf klanglichen Grund laufen. Eines kann ich Ihnen sagen: Dieser Test soll einige Überraschungen bereithalten.

Um Vergleiche ziehen zu können, habe ich die Vor-Endstufen-Kombination aus der M6-Serie von Musical Fidelity dazugestellt: Die Vorstufe M6sPRE (1.800 Euro) samt M6sPR-Endverstärker (2.800 Euro). Auf den ersten Blick eine ungleiche Zusammenstellung: Die Galion-Kombination liegt im Preis höher, außerdem setzt Musical Fidelity durchgehend auf Transistor-Betrieb, während Galion die Vorstufe mit Doppeltrioden veredelt hat. Im Test indes hat sich das Setup bewährt.

Raumgreifend

Ein Blick ins Datenblatt vermittelt zunächst Zurückhaltung: 80 Watt @ 8Ohm pro Kanal wirken im Umfeld leistungsstarker Endstufen eher moderat. In der Praxis relativiert sich dieser Eindruck schnell. Entscheidend ist weniger die Nennleistung als die Art, wie die Endstufen Strom bereitstellen und unter Last stabil bleiben. Die großzügig dimensionierte Stromversorgung sorgt dann auch dafür, dass selbst bei komplexeren Lastverläufen die Kontrolle erhalten bleibt und Dynamiksprünge „schnell“ und sauber durchgereicht werden.

Dass ein Verstärker Transienten akkurat abbildet und das Signal unter Last nicht „einschnürt“, ist für meine Ohren eine notwendige Bedingung für ein strukturiertes Klangbild: Instrumente behalten ihren Platz, Konturen wirken klar gezogen, die Bühne spannt sich nachvollziehbar auf.

In der Höhe und in der Breite ragt der Bühnenaufbau deutlicher über die Schallwandler hinaus, als ich das gewohnt bin. Der Galion Navy Tube erzeugt in Verbindung mit den beiden Discovery-Monoblöcken ein raumgreifendes Panorama, das meinen Altbau komplett ausfüllt. Einzelne Musikbestandteile sind weit jenseits der Schallquellen wahrnehmbar; im musikalischen Panorama können einzelne Signale exakt lokalisiert werden, gerade auch weil die Galion-Amps so ausgedehnt abbilden. „Musikalische Kartographie“ könnte man das nennen.

Ganz anders die Kombi von Musical Fidelity: In der Breite und Höhe bleibt die Abbildung kompakter und stärker an die Lautsprecher gebunden. Dafür entwickelt sich die Bühne ausgeprägter in die Tiefe, vor allem nach hinten, hinter die Lautsprecherlinie. Der Raum öffnet sich schichtweise mit klar gestaffelten Ebenen.

Die Galion-Kette setzt den Schwerpunkt anders: Sie spannt die Bühne weiter auf, löst sich deutlicher von den Lautsprechern und rückt das Geschehen einen Tick näher an den Hörplatz. Die Abbildung wirkt offener, greifbarer, weniger auf die Tiefenstaffelung fokussiert als auf Präsenz und Ausdehnung im Raum. Hier mehr akustisches Relief, ein pastoser Auftrag der einzelnen Klänge; dort, beim kanadischen Schwermetall, Feinzeichnung in einer schön ausgedehnten Abbildung mit präziser Anordnung. Elgars erste Sinfonie mit John Barbirolli am Pult (1962 aufgenommen) gewinnt an Luftigkeit und Klarheit: Die Instrumente werden großzügig gruppiert, einzelne Stimmen klar lokalisiert und im Orchester positioniert. So entsteht eine weit gespannte, in sich stabile Raumarchitektur, deren panoramahafte Ausdehnung dem symphonischen Maßstab gerecht wird.

En détail

Von dieser räumlichen Auslegung profitiert eine Vielzahl an Genres: rumpeliger Blues, verruchter Jazz, vornehme Kammermusik oder engagierter Folk. Die Korrektheit der Reproduktion führt dazu, dass nichts übermäßig exponiert wird, überbetont oder vorlaut wirkt. Ja, optisch machen die Boliden durchaus Alarm; akustisch setzen sie auf Akkuratesse und sorgfältige Abbildung. Feingeist statt Radaubruder, so als würde Lemmy Kilmister Rilke-Gedichte rezitieren.

Mit der Galion-Vor-End-Verstärkerkombi muss man kein zweites Mal hinhören: Die Signale stehen stets sofort im Raum, mit klarer Kontur und kontrastreicher Struktur. Perlende Harfentöne lösen sich aus dem orchestralen Hintergrund; ein spröder Bogenstrich wird ebenso hörbar wie der Notenblattwechsel oder der Ansatz der Blasinstrumente. Das musikalische Tableau, das das kanadische Trio souverän, fast lässig aufspannt, erleichtert die musikalische Zuordnung und Durchhörbarkeit; freilich ohne dass es scharf­kantig oder analytisch werden würde. Das verbietet die ausgewogene Abstimmung der Kanadier.

Trotz der stärkeren Tiefenstruktur der Musical-Fidelity-Kombination gelingt es ihr nicht, in Sachen Auflösung zum Trio von Galion Audio aufzuschließen. Der kanadische Dreiteiler spielt seine souveräne Raum- und Detailabbildung mühelos aus.

Neutral bis in die Haarspitzen

Vorstufen werden nicht selten mit Doppeltrioden ausgestattet, um den typischen Röhrenklang zu erzeugen: warm, voll, rund, mit Abstrichen in Sachen Neutralität und Analyse. In Kanada scheint man derlei Klischees nicht blindlings folgen zu wollen. Um es kurz zu machen: Ich habe noch nie eine Verstärkerkombination mit Röhrenvorstufe gehört, die so neutral, korrekt und akkurat klingt: über alle Tonlagen hinweg. Kein Drang zum Analytischen, kein Hang zum Euphonischen.

So reproduziert das kanadische Amp-Trio in den hohen Frequenzen mustergültig sauber und klangrichtig: Sibilanten und hohe Stimmanteile in Instrumental- und Vokalmusik werden ohne Abrundungen oder klangliche Kompromisse, ohne Exzesse oder hypertrophe Darstellungen modelliert. Im Hochton zeigt die Galion-Kette eine Offenheit, die sich weniger über Glanz oder Schärfe definiert als über Durchlässigkeit. Obertöne stehen frei im Raum, feine Ausschwingvorgänge bleiben nachvollziehbar, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Das verleiht der Wiedergabe eine Luftigkeit, die eher aus Struktur als aus betonter Brillanz entsteht. Auffällig ist dabei, wie kontrolliert dieser Bereich bleibt: Selbst bei dichter Instrumentierung oder höheren Pegeln kippt die Darstellung nicht ins Nervöse. Die Kombination lässt sich über Stunden hören, ohne dass Ermüdung entsteht.

Lea Desandres’ Sopran (Album: Eternal Heaven) steht klar im Raum, mit sauber gezeichneter Kontur und stabiler Position. In anderen Ketten neigt ihre feminine Stimme dazu, sich bei steigender Intensität leicht zuzuspitzen. Über die Kombi aus dem Galion Navy und den beiden Galion Discovery passiert genau das nicht. Die Stimme behält ihre Geschmeidigkeit, auch wenn sie sich nach oben öffnet. Die Kanadier moderieren nichts ab. Aber sie sagen auch nichts an.

Klare Sache: die Mitten

Das gilt ebenso für das Mittenspektrum. Hier überzeugen der Galion-Navy-Röhrenvorverstärker und die beiden Galion-Discovery-Monoblöcke mit linearer Durchzeichnung und neutraler Reproduktion. Der Bereich der Mitten und unteren Höhen ist sauber austariert, frei von Überhöhungen oder Senken, die Stimmen entweder nach vorn schieben oder ins Klangbild zurücknehmen würden. Mir gefällt besonders, wie selbstverständlich sich unterschiedliche Stimmfarben differenzieren lassen: Die leichte Körnung einer rauen Baritonstimme steht plastisch im Raum, während ein lyrischer Sopran mit sauberer Obertonstruktur ebenso sorgfältig abgebildet wird. Tonal wirkt das Geschehen auch im Grund- und unteren Mitteltonbereich außerordentlich ausgeglichen: Weder zusätzliche Sättigung im Oberbass noch eine ausgedünnte Abstimmung, die ins Sezierende kippen könnte.

Im Vergleich zur Musical-Fidelity-Kombi, die Stimmen etwas dichter und körperhafter zeichnet, setzt das Galion-Trio stärker auf Kontur und Durchhörbarkeit. Das wirkt weniger schmeichelnd, dafür präziser in der Abbildung von Textur und Artikulation. Für die Preisklasse ist das bemerkenswert: Die Kombination erreicht in den Mitten ein Niveau an Klarheit und Ausgewogenheit, das man eher in deutlich höheren Preisregionen erwartet.

Volle Disziplin im Süden

Tieftonseitig bleibt die Galion-Vor-End-Verstärkerkombi ebenfalls diszipliniert: Sie legt nichts unter das Geschehen, was dort nicht angelegt ist, in den unteren Lagen entsteht kein zusätzlicher Druck. Sobald hingegen echte Tieftonenergie gefordert ist, schaltet die Darstellung mühelos um: Dann steht Substanz im Raum, mit klarer Kontur und sauberem Einschwingen, ohne Nachschwingen oder Anreicherung. Einzelne Ereignisse bleiben unterscheidbar, selbst bei dichter Struktur.

Die Vor-Endstufen-Paarung von Musical Fidelity nimmt es mit der Neutralität nicht ganz so genau: Da wird in den tiefen Lagen gelegentlich kräftiger aufgetragen. Die Kanadier hingegen bleiben stets bei dem, was die Aufnahme vorgibt. Diese Bestimmtheit sorgt dafür, dass das Bassfundament nie zum Selbstzweck gerät und der Oberbass frei ausschwingen kann. Auch bei höheren Pegeln bleibt die Wiedergabe stabil: Impulse kommen sauber, die Struktur bleibt nachvollziehbar. Im Ergebnis zeigt die Galion-Kombi im Bass eine klare Priorität: Kontrolle vor Effekt, Struktur vor Volumen.

Ergo: Wer maximale Tiefe und Druck sucht, findet am Markt Konzepte mit mehr Potenz. Wer Wert auf Präzision, Durchhörbarkeit und ein belastbares Fundament legt, bekommt hier eine sehr stimmige und konsistente Tieftonwiedergabe.

Klang der Stille: Die Dynamik

Cody Fry ist eines der großen Talente unserer Zeit. Seine Fassung von Simon & Garfunkels „Sound of Silence“ ist pure Machtdemonstration: Die heftigen Wechsel zwischen der hintergründigen orchestralen Drohkulisse – mikrodynamisch, in Pastelltönen gehalten, leise vibrierend – und den fast uferlos groben Dynamiksprüngen in großorchestraler Überwältigung führen bei neun von zehn Verstärkern dieser Preisklasse zur Kompression, zum Verlust an klanglicher Stabilität.

Das kanadische Trio gibt sich hier souverän und bildet das gesamte Dynamikspektrum sauber ab. Feindynamische Nuancen bleiben differenziert, auch in sehr leisen Passagen, während große Impulse mit klarer Kontur und ohne Verdichtung durchgereicht werden. In dieser Disziplin spielt die Kombination klar im oberen Bereich ihrer Preisklasse. Im Vergleich zur Musical-Fidelity-Kette wirkt die Galion-Wiedergabe etwas weniger körperbetont, dafür präziser in der Staffelung und stabiler bei schnellen Wechseln. Mich überzeugt vor allem die Ruhe, mit der auch extreme Dynamiksprünge strukturiert bleiben – eine Qualität, die man so erst in deutlich höheren Preisregionen regelmäßig antrifft.

Zu unterscheiden davon ist die Pegelfestigkeit: Auch bei kernigen Lautstärken bleibt das Klangbild stabil: weder verdichten sich die Strukturen, noch verliert die Wiedergabe an Kontrolle. Darüber hinaus bewahren die leisesten Passagen in Frys Tour de Force eine feine innere Bewegung: Minimale Pegelabstufungen, zarte Artikulationsnuancen und das behutsame Anwachsen einzelner Instrumente bleiben transparent nachvollziehbar und fügen sich organisch in das Gesamtbild ein.

Evidenzbasiertes Hören

Noch ein wenig zur Evidenz: Ich habe einige Stunden in meinem Gerätepark hin- und hergestöpselt, denn ich wollte etwas über die Klangsignaturen der einzelnen Komponenten erfahren. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Galion Discovery Monoblöcke reichen die Signale von der Vorverstärkerstufe an die Schallwandler ohne Soundtuning durch. Sie agieren unauffällig im besten Sinne und greifen klanglich kaum gestaltend ein, sondern setzen um, was ihnen zugespielt wird. Tonale Verschiebungen oder eigene Akzente lassen sich nicht ausmachen. Ihre Stärke liegt in der stabilen, kontrollierten Weitergabe des Signals.

Damit rückt die Vorstufe stärker in den Fokus. Definiert sie die tonale Balance und die grundsätzliche Ausrichtung der Wiedergabe, während die Endstufen diese Charakteristik erhalten? Für mich etwas überraschend dabei: Auch an anderen Endstufen wollte sich mit der Vorstufe aus Quebec kein warmer Röhrenklang einstellen, kein satter Schmelz, kein volles Timbre. Stattdessen Neutralität in allen Tonlagen, feine Auflösung und piekfeine Reproduktion. Im Spektrum zwischen Analyse und euphonischer Veranlagung liegt dieser Vorverstärker nahezu exakt in der Mitte.