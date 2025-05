Mit dem Kopfhörerverstärker H1 erweitert der deutsche Hersteller Zähl seine Produktpalette um eine Alternative zum HM1. Die Kerntechnologie bleibt unverändert, doch der Verzicht auf einige Features ermöglicht einen deutlich günstigeren Preis.

Zähl H1: Class-A für ein aufgeräumtes Klangbild

Der Zähl H1 richtet sich in erster Linie an Anwenderinnen und Anwender, die auf den integrierten Equalizer für Höhen und Tiefen, die A/B-schaltbaren bzw. mischbaren Stereoeingänge sowie die Vorverstärker-Funktionalität des HM1 verzichten können. So konnte auch der Netztransformator in das Gerät integriert werden – er ist durch MuMetall wirkungsvoll abgeschirmt.

Bewährtes

Ansonsten finden sich im Zähl H1 die gleichen Endstufen sowie das bewährte Stromversorgungskonzept des HM1. Aus diesem Grund sollen klangliche Präzision, Detailgenauigkeit und Leistungsreserven dem großen Geschwistermodell in nichts nachstehen. Die Endstufe arbeitet dabei grundsätzlich im reinen Class-A-Betrieb. Eine zuschaltbare Gegenkopplung („Servo“) kann bei Bedarf aktiviert werden, ohne den Class-A-Modus zu verlassen. Ein niederohmiger Ausgang soll den linearen Betrieb auch bei komplexen Lasten sicherstellen.

Schnittstellen

Neben einem Pegel- und einem Balance-Steller findet sich ein Drehregler zur Anpassung der Stereo-Basisbreite sowie eine Monoschaltung. Für den Anschluss von Kopfhörern stehen drei verschiedene Ausgangsformate zur Verfügung: XLR 4-polig, 6,3-mm-Klinke und Pentaconn.

Verfügbarkeit und Preis

Der Zähl H1 ist ab sofort zum Preis von 7.739 Euro vorbestellbar. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Anfang August 2025.

