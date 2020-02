Der 1981 gegründete Hersteller Yba Hifi mit Hauptsitz in Frankreich ist hierzulande noch nicht sehr bekannt – was bedauerlich erscheint, denn das Unternehmen hat eine interessante Produktpalette und legt offensichtlich Wert auf eigenständiges Design und hochwertige Technik. In Deutschland sind die Geräte von Yba Hifi über den in Hamm ansässigen Härtel Vertrieb erhältlich.

Mit dem Streaming-Musikcenter Heritage R100 stellt Yba Hifi eine vollwertige Multifunktionsanlage vor. Die verbaute Endstufe leistet 2 x 100 Watt an 8 Ohm, die mit einem AKM-Wandler versehene DAC-Abteilung kommt mit drei Digitaleingängen sowie zwei USB-Host-Anschlüssen fürs Ankabeln von Datenträgern. Auf der analogen Seite gibt’s zwei Hochpegeleingänge und einen Phono-MM-Eingang – allesamt unsymmetrisch (Cinch). Doch das ist nicht alles – das gute Stück streamt auch, wahlweise per Bluetooth, LAN oder WLAN; die Streamingdienste Apple AirPlay, Tidal, Spotify, Qobuz und Deezer können sofort abgerufen werden.

Bedient wird das elegante Gerät wahlweise per Fernbedienung oder über das frontseitige TFT-Touchscreen-Display. Der Heritage R100 wird im Laufe dieses Monats erhältlich sein – und zwar in den Farben Schwarz und Silber.

Preis Yba Hifi Heritage R100: 3.999 Euro

Kontakt

Härtel Vertrieb

Lütge Straße 18

59069 Hamm



Telefon: +49(0)2385-5236

E-Mail: gh@haertel-vertrieb.de

Web: http://www.haertel-vertrieb.de/