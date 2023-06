Yamaha YH-E700B: Bluetooth-Kopfhörer (Over Ear) | News fairaudio

Yamaha kündigt mit dem YH-E700B einen neuen Over-Ear-Kopfhörer an, der sowohl kabelgebunden als auch per Bluetooth angespielt werden kann. An Bord sind unter anderem ein ausgeklügeltes Active-Noise-Cancelling-System (ANC) sowie einige raffinierte digitale Lösungen.

Yamaha YH-E700B: Optimaler Klang dank Listening Optimizer?

Der Yamaha YH-E700B ist ein klassischer Over-Ear-Kopfhörer, der mit dynamischen 40-mm-Treibern ausgestattet ist. Dank Bluetooth 5.2 und der Implementation des apt-X-Adaptive-Codecs soll der YH-E700B mit guter Klangqualität und geringer Latenz aufwarten – letztere lässt sich im speziellen Gaming-Modus sogar weiter verringern. Die maximale Akkulaufzeit gibt Yamaha mit bis zu 32 Stunden an.

Besonderes Feature des YH-E700B sei laut Yamaha der sogenannte „Listening Optimizer“. Dieser analysiert nämlich mithilfe seiner eingebauten Messmikrofone in Echtzeit die Hörbedingungen, die sich durch die Ohrform seines Trägers oder seiner Trägerin im Zusammenspiel mit der Passform der Over-Ear-Muscheln ergeben – und korrigiert diese ebenfalls in Echtzeit.

Das funktioniert übrigens auch im Zusammenspiel mit dem eingebauten Active Noise Cancelling. Dies soll nicht nur zu einer optimalen Unterdrückung der Umgebungsgeräusche beitragen, sondern bei eingeschaltetem ANC ebenfalls für eine möglichst originalgetreue Klangqualität sorgen.

Außerdem hat Yamaha eine „Listening Care“-Technologie integriert. Diese sorgt – vermutlich nach Art einer dynamischen Loudness-Funktion – in Abhängigkeit von Abhörlautstärke und Umgebungsgeräuschpegel für ein sattes Klangbild, ohne dass man die Lautstärke über Gebühr hochziehen muss. Das soll Ohren und Akkus schonen.

Alle diese digitalen Helferlein lassen sich über eine Headphone Control App steuern, diese ist für iOS und Android verfügbar.

Neben dem kabellosen Musikgenuss via Bluetooth ist es auch möglich, die Kopfhörer über einen herkömmlichen 3,5-mm-Stereoklinkenstecker zu betreiben. Erhältlich ist der Yamaha YH-E700B in Schwarz und Beige – zum Preis von 349 Euro.

