Der Hersteller Yamaha ruht sich nicht auf Lorbeeren aus, sondern entwickelt seine Produkte ständig weiter, das gilt für Hard- wie Software gleichermaßen. So erhalten jetzt 20 Produkte, die Yamaha 2018 herausbrachte, in den kommenden Monaten Kompatibilität mit Apple AirPlay 2 und erweiterte Spotify-Connect-Funktionalitäten. Zudem werden über ein Update der MusicCast-App alle Yamaha-MusicCast-Produkte kompatibel mit Actions on Google sowie dem Amazon Smart Home Skill.

Mithilfe von Apple AirPlay 2 können Apple Music sowie diverse andere Streaming-Dienste vom iPhone, iPad, HomePod und Mac auf mehrere Yamaha-Geräte bzw. AirPlay2-kompatible Lautsprecher gleichzeitig übertragen werden. Und dank Siri lässt sich die Wiedergabe im gesamten Haus einfach mit Sprachbefehlen steuern. Was viele ebenfalls freuen wird: Spotify Connect kann jetzt auch mit kostenlosen Spotify-Accounts verwendet werden.

All dies ist verfügbar ab Ende April 2019 für folgende Geräte: MusicCast 20 und MusicCast 50 Streaming-Lautsprecher, MusicCast BAR 400 Soundbar, AV-Receiver der RX-Ax80 Serie, AV-Receiver der RX-Vx85 Serie, RX-S602 Slimline AV-Receiver, ATS-4080 Soundbar und CX-A5200 AV-Preamp, XDA-QS5400 MusicCast Multiroom Streaming-Verstärker. Im Sommer folgt ein entsprechendes Update für den MusicCast Vinyl 500 Plattenspieler.

Actions on Google – die komfortable Sprachsteuerung über den Google Assistant – ist ab sofort als MusicCast-App-Update für alle seit 2015 eingeführten MusicCast Geräte erhältlich.

Zu guter Letzt können AV-Receiver von Yamaha per eARC (Enhanced Audio Return Channel) nun auch unkomprimierte Audioformate wie Dolby TrueHD und DTS-HD, aber auch objektbasierte Surround-Formate wie Dolby Atmos und DTS:X per Audio Return Channel unterstützen. Diese Funktion soll laut Pressemitteilung als Update für sämtliche Yamaha AV-Receiver aus den Jahren 2017 und 2018 eingespielt werden.

