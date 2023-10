Yamaha kündigt mit dem MusicCast 200 eine hochwertige Kompaktanlage mit integrierten Koaxialtreibern in Stereokonfiguration an, die ab sofort verfügbar und mit einer Vielzahl von Features ausgestattet ist. Unter anderem ist sie voll streamingfähig.

Aii-in-one-System Yamaha MusicCast 200: Funktionen & Features

Es handle sich um ein gut ausgestattetes, wertiges All-in-one-Stereosystem, heißt es bei Yamaha: Der MusicCast 200 kommt mit eingebautem Slot-In-CD-Spieler sowie Empfangsteil für DAB+, UKW und Bluetooth. Außerdem bietet der Yamaha MusicCast 200 noch einen 3,5-mm-Aux-Eingang – und eine praktische Akku-Ladefläche im QI-Standard, sodass Besitzer eines kompatiblen Smartphones dieses kabellos laden können.

Unterstützt werden die wichtigsten Streamingdienste à la Spotify, Amazon Music, Tidal und Qobuz. Darüber hinaus lässt sich von USB-Speichermedien streamen. Die Steuerung all dessen erfolgt wahlweise direkt am Gerät, über die mitgelieferte Fernbedienung oder die MusicCast-App. Als Teil des MusicCast-Ökosystems ist die Yamaha-Komplettanlage entsprechend multiroomfähig. Dadurch wird nicht zuletzt die Einbindung des Plattenspielers MusicCast Vinyl 500 möglich.

Die integrierten Verstärker leisten pro Kanal bis zu 25 Watt, für klaren und definierten Sound sollen auch die beiden Koaxialtreiber bürgen, die sich aus einem 8-cm-Tiefmitteltöner und einem 1-Zoll-Tweeter rekrutieren.

Last, but not least: Aufgeweckte Hörer freuen sich über eine Weckfunktion samt Snooze-Taste.

Erhältlich ist der Yamaha MusicCast 200 in Weiß oder Schwarz – zum Preis von 719 Euro.

Kontakt

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22-34

25462 Rellingen



Telefon: +49(0)4101–303-0

E-Mail: info@yamaha.de

Web: https://de.yamaha.com/index.html