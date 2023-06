Xavian Madre Perla Esclusiva: Lautsprecher aus Prag | News fairaudio

Der in Prag beheimatete Hersteller Xavian stellt eine weiterentwickelte Version seines Standlautsprechers Madre Perla vor. Die neuen, 92 Zentimeter hohen Säulen hören auf den Namen Madre Perla Esclusiva und zeigen sich gegenüber den Ursprungsmodellen deutlich verändert beziehunsgweise erweitert.

Xavian New Madre Perla Esclusica: Konzept und Aufbau

War die „alte“ Madre Perla ein Zweiwegler mit frontseitigem Bassreflex-Schlitz, kommt die Xavian New Madre Perla Esclusiva als Zweieinhalbwegebox mit einem zusätzlichen Tiefmitteltontreiber, der Bassreflexschlitz weicht einem klassischen runden Austrittstunnel. Darüber hinaus habe die Frequenzweiche grundlegende Überarbeitung erfahren, was klanglich nicht zuletzt auf die Transparenz einzahle, so die Pressemitteilung.

Den Tief- und Tiefmittelton bestellen 15-cm-Treiber von AudioBarletta mit Polypropylenmembran, den Hochtonbereich ab 3 kHz verantwortet eine Seidenkalotte aus dem Hause Scan-Speak, die zuvor bereits in der teureren Armonia–Serie von Xavian zum Einsatz kam. Die Tschechen geben für das neue Gesamtkonzept eine röhrenfreundliche Empfindlichkeit von 90 dB/2,83 V/m an.

Die handgefertigten Gehäuse bestehen aus massiver Eiche, im Innern finden sich Bitumenbedämpfungen sowie Verstrebungen zur Erhöhung der Gehäuserigidität. Die untere Gehäusekammer ist zur Stabilisierung mit vier Kilogramm Sand gefüllt.

Die 18 Kilogramm schweren Lautsprecher gibt es in insgesamt sechs Furniervarianten: Marina, Cognac, Eiche-Hell und -Dunkel sowie Schwarz- und Weiß-Hochglanz.

Preis Xavian Madre Perla Esclusiva: ab 4.300 Euro

Kontakt

Härtel Vertrieb

Lütge Straße 18

59069 Hamm



Telefon: +49(0)2385-5236

E-Mail: gh@haertel-vertrieb.de

Web: https://haertel-vertrieb.de/